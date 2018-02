Lokale belastingopbrengsten stijgen in 2018

Gemeenten verwachten dit jaar 9,7 miljard euro aan gemeentelijke heffingen te innen. Dit is 2,5 procent meer dan in 2017. De ozb levert alle 380 gemeenten dit jaar naar verwachting 4,0 miljard euro op. Dat meldt het CBS op basis van de gemeentelijke begrotingen voor 2018. De ozb, de rioolheffing en de reinigingsrechten en afvalstoffenheffing zijn de belangrijkste gemeentelijke heffingen. Samen zijn ze met ruim 7,3 miljard euro goed voor 75 procent van alle heffingen. De opbrengsten uit de hondenbelasting vertonen een dalende trend.

Gemeenten heffen 2,5 procent meer ozb

De opbrengst van de ozb stijgt dit jaar met 2,5 procent naar 4,0 miljard euro. De ozb betreft niet alleen de belasting op woningen, maar ook die op niet-woningen, zoals bedrijfspanden. Iets meer dan de helft van de ozb wordt geïnd op woningen. De vier grote steden Rotterdam (242 miljoen euro), Amsterdam (167 miljoen euro), Utrecht (98 miljoen euro) en Den Haag (86 miljoen euro) hebben de hoogste opbrengsten uit de ozb begroot. Gemiddeld maakt de ozb voor gemeenten 40,7 procent uit van de totale heffingen.

Verwachte opbrengst reinigingsrechten en afvalstoffenheffing daalt

De begrote opbrengst van de reinigingsrechten en afvalstoffenheffing daalt dit jaar met 0,2 procent tot iets meer dan 1,7 miljard euro. Ook hier is de opbrengst het hoogst in de vier grote gemeenten: Amsterdam (117 miljoen euro), Rotterdam (94 miljoen euro), Den Haag (59 miljoen euro) en Utrecht (35 miljoen euro). De reinigingsrechten en afvalstoffenheffing maakt voor gemeenten gemiddeld 17,8 procent uit van de totale heffingen.

Dit jaar 1,6 miljard euro aan rioolheffingen

Gemeenten ontvangen dit jaar 1,6 miljard euro uit rioolheffingen, 1,8 procent meer dan in 2017. De opbrengst is ook bij deze heffing het hoogst in de vier grote steden: Amsterdam (70 miljoen euro), Rotterdam (69 miljoen euro), Den Haag (38 miljoen euro) en Utrecht (37 miljoen euro). De rioolheffing maakt gemiddeld 16,5 procent uit van de totale heffingen van gemeenten.

Minder opbrengsten hondenbelasting

Gemeenten verwachten dit jaar 58 miljoen euro aan hondenbelasting te innen. Dit is 4,6 procent minder dan de 61 miljoen euro die voor 2017 werd begroot. Vanaf 2016 dalen de opbrengsten uit hondenbelasting. Begrootten gemeenten in 2015 nog 65 miljoen euro aan hondenbelasting, in 2018 is dit gedaald naar 58 miljoen euro. De opbrengsten uit hondenbelasting dalen, onder meer omdat een groot aantal gemeenten de hondenbelasting niet meer int. Amsterdam en Rotterdam zijn daarmee gestopt, maar ook veel andere gemeenten innen geen hondenbelasting meer. In 2008 werd nog in 323 van de 443 gemeenten hondenbelasting geheven, in 2018 nog maar in 239 van de 380 gemeenten.