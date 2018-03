Belastingdeurwaarder die met de vork schreef, vloog er terecht uit

Een deurwaarder van de Belastingdienst die er op los declareerde, is terecht ontslagen, vindt Rechtbank Gelderland. De vrouw werd in eerste instantie geschorst en kreeg vervolgens strafontslag wegens zeer ernstig plichtsverzuim.

Ze had over een langere periode ten onrechte lunches en diners gedeclareerd, kilometers gedeclareerd die ze niet had gereden en met de vork geschreven op haar urendeclaraties. Sinds 17 november 2017 kreeg de deurwaarder geen salaris meer uitbetaald en omdat het strafontslag betrof, kreeg ze geen WW-uitkering. Financieel was de nood zo hoog geworden, dat zij de de voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland vroeg om een voorlopige voorziening.

Afspraak met leidinggevende

De deurwaarder gaf toe dat ze fouten had gemaakt, maar toch niet zo erg, dat ze de laan uit moest vliegen. Ze zou afspraken hebben gemaakt over de te declareren zaken, maar kon dat niet aannemelijk maken. Zelf vond ze strafontslag een veel te zware sanctie. De rechter woog mee dat ze 2011 al eens schriftelijk was aangesproken op haar kwistigheid en vond dat het onvoorwaardelijk ontslag niet onevenredig is aan de aard van het plichtsverzuim en de lange periode waarover dit plaatsvond. Aan ambtenaren van de Belastingdienst mogen hoge eisen van integriteit en betrouwbaarheid worden gesteld, zeker wanneer zij, zoals de deurwaarder, in de buitendienst werken. Het verzoek om een voorlopige voorziening werd afgewezen.