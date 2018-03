Afas finalist Familiebedrijven Award

Softwareontwikkelaar Afas is finalist voor de Familiebedrijven Award 2018. Met circa 400 medewerkers bedient het bedrijf 10.000 klanten met in totaal ruim 1,2 miljoen gebruikers. Het familiebedrijf is eigendom van familie Mars en familie Van der Veldt.

De uitreiking van de Familiebedrijven Award 2018 zal plaatsvinden op woensdag 11 april 2018 te Den Haag. Behalve Afas zijn uit ruim 500 Nederlandse familiebedrijven de Dutch Flower Group, KlokHolding. Joh. Mourik & Co en Royal Verstegen geselecteerd. Eerder ontvingen Gassan Diamonds (2013), Westland Kaas (2014), Koninklijke De Heus (2015), Enza Zaden (2016) en de Terberg Groep (2017) de award.