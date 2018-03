Werkgevers zien niets in nieuwe verlofregeling

VNO-NCW en MKB-Nederland willen een ander partnerverlof dan het kabinet nu voorstelt. Dat hebben ze laten weten aan minister Koolmees van SZW bij de consultatie van het wetsvoorstel WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof) voor extra partnerverlof. De werkgeversorganisaties zien meer in een voorstel van de SER.

Kleine werkgevers dupe

‘Wij wijzen het wetsvoorstel WIEG in deze vorm volstrekt af’, stellen de ondernemingsorganisaties. ‘In de eerste plaats duwt het de rekening van het extra verlof na een geboorte weer eenzijdig bij de werkgevers door de bus. Met name kleine werkgevers zijn hiervan de dupe. Dit terwijl de hele samenleving profiteert en het dan ook uit de algemene middelen gefinancierd zou moeten worden. Daarnaast maakt WIEG zaken voor werkgevers en werknemers niet simpeler maar introduceert het juist weer een nieuwe regeling in een verlofstelsel dat al complex is.’

Alle kosten voor werkgever

In het wetsvoorstel WIEG van de minister draaien werkgevers op voor alle kosten van de vijf dagen kraamverlof die het kabinet voorstelt. Via een premie betalen ze ook nog een keer de kosten voor het aanvullende geboorteverlof van maximaal 5 weken tegen 70 procent van het salaris.

Beter voorstel

‘Wij zijn voor een beter en ruimer partnerverlof. Het kan alleen ‘slimmer en beter’ dan met het wetsvoorstel WIEG’, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. ‘Daarvoor is in de SER ook al een goed voorstel ontwikkeld dat gedragen wordt door alle vakbonden, kroonleden en de werkgevers. Dit voorstel maakt het verlofstelsel bovendien simpeler voor werkgevers en werknemers. Ook draagt het SER-voorstel beter bij aan de doelstelling om de arbeidsparticipatie van vrouwen op een hoger niveau te krijgen in Nederland-deeltijdland.’