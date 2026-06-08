Supermarkten zeggen lidmaatschap te dure VNO-NCW op

Werkgeversorganisatie VNO-NCW raakt de achterban uit de detailhandel kwijt: supermarkten en brancheorganisaties stappen op omdat ze vinden dat ze geen waar voor hun geld krijgen.

Behalve de supermarkten zouden nog andere grote retailspelers hun lidmaatschap hebben opgezegd. Dat is te duur, vinden ze, en de belangenbehartiging laat te wensen over. Supermarktketens AholdDelhaize en Jumbo en brancheorganisaties Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) hebben vorig jaar opgezegd. Vanaf 1 januari 2027 zijn ze geen VNO-NCW-lid meer.

Te weinig rekening gehouden met uiteenlopende belangen

De Telegraaf concludeert dat de werkgeversclub daarmee de volledige detailhandel kwijtraakt, goed voor meer dan 800.000 banen. De contributie is het grootste struikelblok: die wordt bepaald door het aantal mensen in dienst. De supermarkten zouden zich met name niet goed vertegenwoordigd voelen door VNO-NCW als het gaat om de discussie rondom het minimumloon.

Volgens retaildeskundige Paul Moers is sprake van “een enorme blunder” van VNO-NCW doordat te weinig rekening is gehouden met de belangen van de grote spelers enerzijds en van de kleine winkelbedrijven anderzijds. Die lopen uiteen.

Bron: De Telegraaf