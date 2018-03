Belastingdienst zegt sorry voor intrekken kinderopvangtoeslag

De Belastingdienst heeft zijn excuses aangeboden aan de 232 gezinnen bij wie de kinderopvangtoeslag in 2014 plots werd stopgezet. Zowel de Raad van State als de Nationale ombudsman vonden die maatregel buitensporig. Na onderzoek is gebleken dat ongeveer de helft van de gezinnen de toeslag ten onrechte heeft ontvangen.

De Belastingdienst stopte de kinderopvangtoeslag in september 2014 bij ongeveer 232 gezinnen die kinderopvang afnamen bij hetzelfde gastouderbureau. De toeslag was mogelijk ten onrechte toegekend, oordeelde de fiscus. Maar de ombudsman oordeelde later dat dat een “disproportionele reactie” was. Directeur-generaal Uijlenbroek van de Belastingdienst liet eind vorig jaar al weten “dat in deze casus de […] balans te veel is doorgeslagen naar het tegengaan van misbruik en er onvoldoende oog voor het burgerperspectief is geweest”. Zo kwamen ouders in financiële problemen en werden bezwaarschriften te laat beantwoord.

Werkwijze aangepast

De Belastingdienst is nu afgestapt van het stoppen van de toeslag tijdens een onderzoek worden overgenomen. Daarnaast wordt bij ontbreken van gegevens duidelijk aangegeven welke informatie of bewijsstukken nog moeten worden ingestuurd en wordt er gewerkt aan het eerder afhandelen van bezwaarschriften.

Alle betrokken dossiers zijn door Belastingdienst/Toeslagen opnieuw beoordeeld. “Bij ongeveer de helft is uiteindelijk geoordeeld dat er geen recht op kinderopvangtoeslag bestaat. Aan de ouders worden of zijn excuses aangeboden tijdens de behandeling van het individuele dossier.”