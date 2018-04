VEH: Hypotheekadvies onzeker en riskant door complexiteit fiscale regels

Vereniging Eigen Huis wil dat de Belastingdienst huiseigenaren op verzoek een ‘beschikking renteaftrekstand’ verstrekt. Alleen dan is er zekerheid over de resterende periode van hypotheekrenteaftrek. In een brief aan Staatssecretaris Snel uit de vereniging haar zorgen over de toenemende complexiteit van de fiscale regels rond de eigen woning en vraagt om op korte termijn met oplossingen te komen.

Overzicht weg door complexe regelgeving

Veranderingen in de persoonlijke situatie zoals scheiden, samenwonen, verhuizen, bijlenen voor verbouwing en aflossen op de hypotheek maken een correcte fiscale behandeling van een hypotheek vaak buitengewoon complex. Daar komen fiscale wijzigingen bij, zoals de sinds 2013 verplichte aflossing, de bijleenregeling en het afschaffen van de Wet Hillen. De vereniging vermoedt dat er nu al door adviseurs veelvuldig fouten worden gemaakt door het gebrek aan betrouwbare gegevens over de fiscale geschiedenis van huiseigenaren. Daardoor lopen huiseigenaren het risico dat zij in de toekomst geconfronteerd worden met forse belastingcorrecties. De overheid is verantwoordelijk voor de toenemende complexiteit van de fiscale eigenwoningregeling en moet burgers helpen bij het bepalen van hun fiscale situatie.

Zonder fiscale zekerheid geen betrouwbaar hypotheekadvies

Voor het berekenen van de toekomstige netto maandlasten van een hypotheek is het noodzakelijk dat de adviseur precies weet voor welke hoogte en hoeveel jaar zijn klant al renteaftrek heeft genoten. Zonder die kennis kan hij geen goed advies geven over de netto hypotheeklasten. De belastingdienst heeft als enige een volledig inzicht in het fiscale verleden van een huiseigenaar en kan hem door middel van de beschikking de noodzakelijke fiscale zekerheid geven.

Vereniging Eigen Huis vindt dat de overheid moet zorgen dat de Belastingdienst de burger helpt bij het bepalen van zijn fiscale situatie. De Raad van State kwam onlangs tot dezelfde conclusie.