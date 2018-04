Ronde tafel ter bespreking Nadere voorschriften niet-naleving

De NBA houdt op 12 juni 2018 een rondetafelbijeenkomst over de Nadere voorschriften accountants bij niet-naleving van wet- en regelgeving (NV NOCLAR). De reacties op een consultatie worden nu verwerkt. Om meer inzicht te krijgen in de verschillende meningen en ter bespreking van een aantal onderwerpen zijn alle respondenten uitgenodigd voor de rondetafelbijeenkomst.

De uitkomen van de bespreking worden door de NBA meegenomen bij de verdere herziening van de NV NOCLAR. Na bespreking in de subcommissies en het Adviescollege voor Beroepsreglementering worden de Nadere voorschriften ter definitieve goedkeuring voorgelegd aan het NBA-bestuur. De verwachting is dat de definitieve NV NOCLAR in het najaar van 2018 worden gepubliceerd. Het is de bedoeling dat de NV NOCLAR gaan gelden vanaf 1 januari 2019.