BFT monitort naleving Wwft in Brabant

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat de komende tijd de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) monitoren bij administratiekantoren in Noord-Brabant.



Geselecteerde groepen administratiekantoren krijgen een informatiebrief met een toelichting op de Wwft toegezonden. “Aan een gedeelte van deze geselecteerde kantoren zal op een later moment gevraagd worden een online vragenlijst in te vullen.” Vorig jaar toetste het BFT de anti-witwaspraktijken onder meer in de regio’s Den Haag en Rotterdam. Daarmee wil de toezichthouder de anti-witwaswet onder de aandacht brengen en de naleving op een hoger niveau te tillen.

Het BFT kan boetes uitdelen als de Wwft wordt overtreden. Die kunnen oplopen tot 5% van de omzet of 10% van het vermogen. Kan het beboete kantoor geen 5% van de omzet betalen, dan wordt het vermogen als richtlijn gebruikt.