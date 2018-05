Rijk stelt winst op vastgoedverkoop rooskleurig voor

Het Rijksvastgoedbedrijf flatteert de cijfers van de verkoop van panden uit staatsbezit. De Rekenkamer komt op ‘Gehaktdag’ tot een verschil van ten minste €100 miljoen.

Het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel is van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, beheert een vastgoedportefeuille ter waarde van €6 miljard. Maar uit onderzoek van de Rekenkamer blijkt dat die boekwaarde opvallende schommelingen laat zien.

Mager nettoresultaat

Zo werden door het bedrijf in de afgelopen jaren 83 panden verkocht voor een bedrag van €259 miljoen. Het Rijksvastgoedbedrijf rapporteerde een boekwinst van €102 miljoen. Maar de Rekenkamer achterhaalde dat op dezelfde panden in eerdere de €100 miljoen was afgeschreven, waardoor het nettoresultaat uitkwam op een magere €2 miljoen.

Meteen doorverkocht

llustratief voor de gang van zaken is volgens haar dat de waarde van één pand was afgeschreven van €11,5 miljoen naar €3 miljoen, waarna het voor €5,15 miljoen werd verkocht. Het Rijksvastgoedbedrijf geurde met een verkoopwinst van €2,15 miljoen, maar de koper verdiende er meteen de volgende ruim €4 miljoen op toen hij het pand doorverkocht voor €9,4 miljoen. Van onregelmatigheden was geen sprake, maar van scherpe onderhandelingen evenmin.