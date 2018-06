PERSONALIA: Uitbreiding dienstverlening Auxilium Financieringsdesk

Financieringsadviseur bij Auxilium Financieringsdesk Marco Kastelein is sinds april volledig beschikbaar voor Auxilium en haar leden. Kastelein is sinds 2015 werkzaam voor Auxilium, maar combineerde dit met werkzaamheden voor zijn accountantskantoor. Aangezien het financieringsadvieswerk flink is toegenomen kan hij zijn focus nu voor de volle 100% op advieswerk hebben.

Er liggen volop kansen voor de accountant om klanten te ondersteunen in de zoektocht naar een passende financiering, zegt Kastelein. Hij ziet zichzelf als financieringsregisseur: “Het is geweldig leuk werk en het wordt nog leuker als we mooie resultaten halen, zoals: fors lagere rentes en betere voorwaarden voor de klant, een nee van een financier ombuigen tot een ja, inzetten van alternatieve financieringen en ondernemingen behoeden voor faillissement door krediet te behouden. Zaken die er toe doen en waarmee we samen met de accountant toegevoegde waarde kunnen leveren voor de ondernemer.” Als financieringsspecialist kan Kastelein door accountants onder anderen ingeschakeld worden voor het beoordelen van offertes op rente en voorwaarden, maar hij kan ook als klankbord fungeren bij groeifinancieringen of bijzonder beheersituaties begeleiden.

Peter Wijngaards AA van Camelot Accountancy werkt regelmatig samen met Marco Kastelein. “Als professional is het belangrijk dat je je eigen kwaliteiten erkent en gebruikt, maar dat betekent ook dat je je beperkingen moet kennen. De veranderende markt en versnippering van kredietverstrekking is niet mijn expertise en inmiddels een vak apart. Naar mijn mening niet meer iets dat je er zomaar even bijdoet als MKB-accountant. Ik ben dan ook blij dat Auxilium Adviesgroep in de persoon van Marco Kastelein deze kennis in huis heeft. Hij heeft een ruime ervaring op dit gebied en kent de juiste ingangen. Hij heeft voor mij een aantal financieringsaanvragen opgepakt en tot op heden allemaal met succes afgerond”.