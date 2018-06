Nooit eerder waren huizen zo duur als nu. De vorige piek lag in 2008, net voor het moment dat de huizenmarkt door de crisis in elkaar stortte.

​Gemiddeld werden huizen in mei van dit jaar verkocht voor €283.945, een fractie meer dan het oude record. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Daarbij wordt aangetekend dat het gaat om de prijzen van bestaande koopwoningen. Nieuwbouw is niet meegeteld. Op het dieptepunt van het dal, in het tweede kwartaal van 2013, was de gemiddelde huizenprijs gedaald naar een kleine €211.000. Sinds dat moment zijn de prijzen landelijk met een derde gestegen. De regionale verschillen zijn wel gigantisch. Zo kost een gemiddelde woning in Groningen nog geen twee ton. In Noord-Holland kost een bestaande koopwoning meer dan €360.000 en in Utrecht meer dan €330.000. Amsterdam spant met gemiddeld ruim 440.000.

Jaar-op-jaar stegen de landelijke prijzen in mei met 8,9 %, een grotere stijging dan in de twee voorgaande maanden. Het aantal woningen dat verkocht wordt, neemt juist af door gebrek aan huizen. Uit cijfers van het Kadaster blijkt dat er in de eerste vijf maanden van het jaar 86.609 huizen van eigenaar wisselden, 6,7 % minder dan in 2017.