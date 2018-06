FIOD treedt op tegen privékosten op de zaak

De FIOD heeft eerder deze week in de gemeente Oude IJsselstreek doorzoekingen gedaan in een woning en bedrijfspanden van een ondernemer. De 42-jarige man wordt verdacht van belastingfraude en het opzettelijk verstrekken van vervalste administratie aan de Belastingdienst. Hierdoor is de Nederlandse schatkist vermoedelijk minimaal 300.000 euro misgelopen.

De FIOD is het strafrechtelijk onderzoek gestart na een boekenonderzoek door de Belastingdienst. Vermoedelijk heeft de ondernemer privé-kosten aan zijn woning geboekt als zakelijke kosten. In de administratie van zijn ondernemingen werden mogelijk valse facturen aangetroffen om de privé-kosten zakelijk te verantwoorden. Daarnaast heeft hij vermoedelijk ook de kilometeradministratie van zijn lease-auto vervalst door zijn privé-ritten als ‘zakelijk’ te boeken. De FIOD heeft woensdag beslag gelegd op ruim 300.000 euro en fysieke en digitale administratie in beslaggenomen.

Leveranciers

Ook heeft de FIOD een bezoek gebracht aan 10 leveranciers die werkzaamheden hebben uitgevoerd voor de verdachte. Er zijn facturen in beslag genomen voor onder andere het leveren van een sauna, sanitair, schilderwerkzaamheden en beplanting van de tuin. Daarvoor hebben de leveranciers facturen uitgeschreven op naam van de onderneming van de verdachte. In sommige gevallen is een andere omschrijving op de factuur gezet. Hiermee plegen zij valsheid in geschrifte en riskeren zij een strafrechtelijke vervolging.

Bron: FIOD