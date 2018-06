Minder beursgangen door handelsperikelen

Het aantal beursgangen is wereldwijd gedaald in het tweede kwartaal van 2018. Vooral de problematische handelsrelatie tussen de Verenigde Staten en China heeft aan die daling bijgedragen. Tot die conclusie komt EY in het rapport ‘Global IPO trends: Q2 2018’.

Wereldwijd gingen in het tweede kwartaal 325 bedrijven naar de beurs, wat in totaal $45 miljard opleverde. Dat is 19 % minder dan vorig jaar in dezelfde periode. Met het eerste kwartaal erbij opgeteld waren er tot nu toe 660 beursgangen in 2018, met een totale opbrengst van $94,3 miljard. Het totale aantal beursgangen is 21 % gedaald, maar de opbrengst ligt 5 % hoger. De verwachting is wel dat de beurzen in het derde en vierde kwartaal weer opleven. Niet alle beursgangen verlopen problematisch. Zo wordt als ideale en tevens lucratiefste beursgang van het tweede kwartaal die van betaaldienstverlener Adyen genoemd. Deze bracht $1,1 miljard op.