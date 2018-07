Video: ‘De juiste software als basis voor de bedrijfsvoering’

Remmerswaal Accountants en Adviseurs is met zo’n 65 medewerkers werkzaam in verschillende branches. Vanuit haar vestigingen in Roosendaal, Bergen op Zoom, Steenbergen en Sint Maartensdijk houdt Remmerswaal zich voornamelijk bezig met accountancy, belastingadvies en loonadministratie. En met specialisten op het gebied van financieringsvraagstukken, bedrijfsovernames, subsidies en verzuimbegeleiding, weet Remmerswaal in elke bedrijfssituatie een belangrijke adviserende rol te spelen. Constantijn Borsje – relatiebeheerder en teamleider – en Marieke van Bloppoel – aankomend accountant – vertellen in een video over de samenwerking met MUIS Software en TriStar Industries.