Aantal startende bedrijven neemt weer toe

Het aantal startende bedrijven is in de eerste helft van 2018 voor het eerst in twee jaar gegroeid. Er werden 112.237 ondernemingen opgericht, 1% meer dan in de eerste zes maanden van vorig jaar.

Dat blijkt uit de kwartaalmonitor van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. Het totaal aantal bedrijven in ons land is tussen december en juli per saldo met 71.924 (17%) toegenomen. Dat het aantal ondernemingen groeit, komt mede doordat er minder faillissementen worden uitgesproken: er gingen bijna 500 bedrijven minder failliet (-29%). Ook het aantal opgeheven bedrijven is gedaald, met 22%.

Bouw en energie groeien sterk

Vooral in de bouw worden neemt het aantal bedrijven toe. Op dit moment is ruim één op de tien starters actief in de bouwsector. Vergeleken met vorig jaar is het aantal starters in de bouwnijverheid met 28% toegenomen. Ook de energiesector groeit sterk, mede door de grote vraag in de woningmarkt.

Zakelijke dienstverlening

Gemeten in aantal bedrijven groeit de zakelijke dienstverlening het meest: er zijn nu 15.541 bedrijven meer dan begin januari. Vergeleken met een jaar geleden is de toename 10%. “De zakelijke dienstverlening heeft dan ook een aandeel van ruim 20% in de groei van de Nederlandse bedrijvigheid.” Noord- en Zuid-Holland zijn samen goed voor bijna de helft van de netto-groei van het gehele Nederlandse bedrijfsleven.