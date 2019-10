CBS: Bijna kwart bedrijven verstuurt e-facturen

In 2017 heeft 24 procent van de Nederlandse bedrijven e-facturen verzonden. In de gezondheidszorg is het verzenden van e-facturen het meest gebruikelijk; in 2017 verstuurde 35 procent van de bedrijven in deze sector rekeningen die volledig automatisch verwerkbaar zijn. Ook veel bedrijven in de handel (29 procent) en energie en water (26 procent) verzonden relatief veel e-facturen. Bedrijven in de onroerend goedbranche en horeca scoren in dit opzicht aanzienlijk lager. In die bedrijfstakken verstuurde respectievelijk 10 en 14 procent van de bedrijven e-facturen. Dit meldt het CBS in de publicatie ‘ICT, kennis en economie 2019’.

Bij grote bedrijven is het verzenden van e-facturen veel gebruikelijker dan bij kleinere. Meer dan de helft van de bedrijven met 500 of meer werkzame personen verstuurt automatisch verwerkbare rekeningen, terwijl dat aandeel onder bedrijven met 10 tot 20 werkzame personen 20 procent bedroeg.

Ruim 4 op de 10 bedrijven ontvangen e-facturen

E-facturen ontvangen is aanmerkelijk gebruikelijker bij bedrijven dan e-facturen verzenden. In 2017 ontving 46 procent van de bedrijven e-facturen. Dat betekent dat het aandeel bedrijven dat e-facturen ontving bijna 2 keer zo groot was als het aandeel bedrijven dat e-facturen verzond. De gezondheidszorg en horeca scoren met het ontvangen van e-facturen hoger dan het gemiddelde van alle bedrijfstakken, maar in andere bedrijfstakken wijkt het aandeel bedrijven dat e-facturen ontvangt niet veel af van het gemiddelde. De verschillen tussen diverse branches zijn op dit punt dus niet erg groot.

Net als bij het verzenden van e-facturen zijn er ook voor het ontvangen van e-facturen verschillen tussen bedrijven van verschillende omvang. Van alle bedrijven met 10 tot 20 werkzame personen ontving 47 procent e-facturen in 2017 terwijl dit aandeel 64 procent bedroeg bij bedrijven met 500 of meer werkzame personen.

2 op 3 facturen digitaal verzonden

In 2017 verliep voor een gemiddeld bedrijf twee derde van de facturering digitaal; 35 procent van de zakelijke facturen werd nog op papier verstuurd. In 2016 bedroeg het aandeel papier 44 procent. In 2017 ging 65 procent van de facturen digitaal de deur uit: 10 procent als e-factuur en 55 procent in een andere digitale vorm zoals e-mails en e-mailbijlagen in Pdf-formaat. Bedrijven in de gezondheidszorg verstuurden een relatief groot deel van hun facturen als e-factuur. E-facturen werden vooral door grote bedrijven met meer dan 500 werkzame personen verzonden; kleinere bedrijven kozen vaker voor facturen in een andere digitale vorm.

Voor ontvangen facturen geldt hetzelfde beeld als voor verzonden facturen; een gemiddeld bedrijf ontving maar een klein deel van de facturen in een automatisch verwerkbaar formaat. In 2017 was 18 procent van de ontvangen facturen een e-factuur. Het aandeel stijgt; een jaar eerder was 16 procent van de ontvangen facturen een e-factuur. Het aandeel ontvangen e-facturen is daarmee groter dan het aandeel verzonden e-facturen. De verschillen tussen de bedrijfstakken zijn niet groot. In de meeste branches ontvangt een gemiddeld bedrijf rond de 15,0 procent van zijn facturen als e-factuur. Bij bedrijven in de gezondheidszorg (24 procent) en horeca (22 procent) ligt het aandeel hoger. Bij de grootste bedrijven ligt het aandeel ontvangen e-facturen hoger dan bij de kleinste: respectievelijk 28 tegen 19 procent.

E-facturen verzenden in Nederland rond EU-gemiddelde

In Nederland verzenden ongeveer evenveel bedrijven e-facturen als gemiddeld in alle EU-landen. Het verschil tussen landen is aanzienlijk. In Scandinavische landen is het erg gebruikelijk om e-facturen te verzenden. Met name Finland en Denemarken scoren op dit punt hoog. Respectievelijk 79 en 55 procent van de bedrijven in die landen stuurde in 2017 e-facturen aan zakenpartners. Het aandeel is veel kleiner in het Verenigd Koninkrijk: 12 procent.

