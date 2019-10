‘Bedrijven moeten niet wachten op uitwerking pensioenakkoord’

Bedrijven kunnen beter niet wachten met handelen totdat het afgelopen zomer gesloten pensioenakkoord in wetgeving is omgezet, vindt pensioenspecialist Bastiaan Starink van PwC. ‘Wijzigingen in de pensioenen worden bij voorkeur ingepast in de bredere beloningsstrategie. Dat denkproces kan nu al worden ingezet.’

Een stuurgroep met vertegenwoordigers van het kabinet en de sociale partners werkt nu het pensioenakkoord verder uit. Daarmee moeten ze uiterlijk in april klaar zijn. Starink hoopt dat het wetsvoorstel nog voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 wordt aangenomen. ‘Zo vermijden we hopelijk politieke onzekerheid die met een andere samenstelling van de Kamer kan ontstaan.’ Hij is zelf lid van de werkgroep die het fiscale kader van het nieuwe pensioenstelsel verder uitwerkt. ‘In de komende periode gaan wij vanuit PwC een aantal van die onderwerpen nader belichten. Denk aan het transitievraagstuk, het nieuwe fiscale kader en de gevolgen voor de arbeidsmarkt.’

Nu al nadenken over transitie

Werkgevers, pensioenfondsen en pensioenverzekeraars moeten elk voor de eigen organisatie een analyse maken van de pensioenpot, de mensen die er aanspraak op maken en hoe de organisatie de transitie en de compensatie gaat vormgeven, vindt Starink. Maar er gebeurt nog weinig, zegt hij. ‘Ik hoor dat klanten graag eerst meer zicht willen hebben op de uitwerking van het pensioenakkoord voordat zij eigen analyses maken. Maar afwachten vind ik onverstandig. Wijzigingen in de pensioenen worden bij voorkeur ingepast in de bredere beloningsstrategie. Als het bedrijf medewerkers bijvoorbeeld gaat compenseren, wat is daarvoor dan de manier die het beste bijdraagt aan de strategische HR-doelen? Gaat het geld rechtstreeks in de pensioenpot of zijn er andere manieren, en hoe waarderen medewerkers die? Het denkproces daarover en het nodige onderzoek kunnen bedrijven al in gang zetten. Compenseren zal vaak nodig zijn, maar de manier waarop kan een groot verschil maken voor de HR-doelen van de organisatie.’

Webtool

PwC wil bedrijven helpen een eerste indicatie te maken van de transitielast met een webtool. Die wordt rond de jaarwisseling gelanceerd. ‘Hierin kunnen werkgevers een aantal kerngetallen invullen, zoals de loonsom en de gemiddelde leeftijd van het werknemersbestand, om inzicht te krijgen in de kosten van de overgangsregeling.’

Bron: PwC