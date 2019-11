Nederlander niet te verleiden tot delen betaaldata

Nederlanders hebben de naam er snel bij te zijn als er een voordeeltje te halen valt. Maar als ze daarvoor betaaldata moeten delen, haken ze af. Dat concludeert PwC-dochter Strategy& uit onderzoek.

Zo’n 2.500 consumenten werd gevraagd of zij hun betaaldata wilden delen in ruil voor voordelen. Daar heeft maar 6% oren naar. Deze groep is bereid om gegevens te delen met de eigen bank, maar fintechs als Google en Apple genieten weinig vertrouwen. Banken zitten er met hun inschatting ver naast, blijkt uit het onderzoek. Zij denken dat 93% van de Europese consumenten wel betaaldata wil delen, maar EU-breed ligt dat percentage op 20%. ‘Het verschil tussen wat de professional denkt en de consument wil, is levensgroot. Dit geeft aan dat een volwassen ‘open banking’-infrastructuur nog ver weg is. Daar valt nog veel te winnen.’ Van de Europeanen geeft zelfs 60% aan absoluut geen interesse te hebben in het delen van financiële gegevens. In Nederland is die groep met 44% iets kleiner. Worden er voorwaarden gesteld, zoals een combinatie van aantrekkelijke voordelen en een bekend bedrijf, dan groeit de groep Nederlanders die zijn betaalgegevens vrijgeeft, naar 23%.

Kwart hangt aan contant geld

De Nederlander denkt wel makkelijker over het afscheid nemen van contant geld. In ons land geeft nog 26% de voorkeur aan cash betalen. Alleen in Zweden (20%) is die groep kleiner. Duitstaligen hangen het meest aan papier- en muntgeld: in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland zegt ruim 60% deze betaalwijze te prefereren. Gemiddeld is dat de voorkeur van 47% van de Europeanen.