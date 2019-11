Mr. Sandra Schreuder wordt naar verwachting per 1 januari 2020 de nieuwe voorzitter van de Accountantskamer. Dat bevestigt Schreuder zelf na navraag door Accountancy Vanmorgen. Haar voordracht ligt momenteel bij de minister van Financiën en moet nog door de Koning getekend worden. Met de aanstelling volgt Schreuder Michiel Werkhoven op, die de Accountantskamer heeft opgezet.

Opvolging Michiel Werkhoven

Schreuder is Werkhoven feitelijk al per 1 oktober opgevolgd als voorzitter van de Accountantskamer. ‘Na 10 jaar voorzitterschap en gelet op zijn leeftijd gaat hij zijn loopbaan afbouwen en minder werken’, licht Schreuder desgevraagd toe. ‘Hij gaat in deeltijd aan de slag in de fraudekamer van het Team Strafrecht.’ De in Zwolle gevestigde Accountantskamer beoordeelt sinds 1 mei 2009 klachten over accountants ten aanzien van de uitoefening van hun beroep.

Sandra Schreuder

‘Ik ben mijn loopbaan begonnen in de advocatuur’, stelt Schreuder zichzelf voor. ‘Per oktober 1991 ben ik aan de Rechtspraak verbonden nadat ik was toegelaten tot de RAIO-opleiding (Rechterlijk Ambtenaar In Opleiding). In 1996 heb ik die opleiding afgerond en ben ik tot rechter benoemd. Sindsdien heb ik in diverse teams van de Rechtspraak gewerkt, zoals team Strafrecht en team Handel Kanton. In 2008 ben ik in aanraking gekomen met de tuchtrechtspraak van de medische professionals. Ik heb vier jaar als voorzitter het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg (RTG) Amsterdam aangestuurd. Daarna is mij gevraagd deel te nemen aan de Accountantskamer. Sinds april van dit jaar ben ik daar als plaatsvervangend voorzitter aan de slag gegaan.’ Schreuder nam in 2015 deel aan het tv-programma Kijken in de Ziel van Coen Verbraak over rechters.