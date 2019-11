Vordering gebruikersgegevens Museumkaart door fiscus was terecht

De stichting Museumkaart heeft bij het Gerechtshof Amsterdam ook in hoger beroep bakzeil gehaald in een zaak die het aanspande tegen de Staat over het verstrekken van door de Belastingdienst gevraagde gegevens over een museumkaarthouder.

Uitspraak: ECLI:NL:GHAMS:2019:3967

Als onderdeel van een woonplaatsonderzoek naar een vrouw in verband met mogelijke belastingontduiking had de fiscus om informatie gevraagd over data en locaties waarop haar museumkaart was gebruikt. Het vermoeden bestond namelijk dat de vrouw niet, zoals zij zelf beweerde, in het buitenland woont maar gewoon in Nederland.

Algemeen belang correcte belastingheffing prevaleert

De stichting Museumkaart spande daarover een zaak aan, maar werd eind vorig jaar in een uitspraak van de kortgedingrechter in Amsterdam in het ongelijk gesteld. De rechter oordeelde dat het belang van het privé houden van de gegevens moet wijken voor het algemeen belang van een correcte belastingheffing. De stichting Museumkaart verstrekte daarop de gegevens van de vrouw aan de Belastingdienst, maar tekende uit principe beroep aan tegen de uitspraak.

Gevaar niet aangetoond

Daarmee heeft de stichting nu opnieuw geen succes. Het uitgangspunt is dat de Inspecteur een in beginsel zeer ruime bevoegdheid heeft om bij belastingplichtigen informatie op te vragen, constateert het Hof. De bevoegdheid van de Inspecteur om te vragen naar leden en donateurs van verenigingen en stichtingen met erkend maatschappelijke doelen wordt weliswaar beperkt als die vragen de activiteiten van de vereniging of stichting in gevaar brengen. De stichting heeft volgens het Hof echter ook in hoger beroep niet duidelijk gemaakt waarin dat gevaar in dit geval nu precies schuilt. Ook jurisprudentie van de Hoge Raad (met name de zogenoemde ANPR-arresten) en van het Europese Hof (met name omtrent art. 8 lid 2 EVRM) staan een bevel tot informatieverstrekking niet in de weg.

Uitspraak betreurd

De stichting Museumkaart betreurt de uitspraak van het Hof en staat ‘nog steeds pal achter het principe dat museumbezoek in ons land veilig en vrij dient te zijn.’ De stichting concludeert uit het arrest dat ‘slechts in zeer uitzonderlijke situaties het algemeen belang op correcte belastingheffing boven het individuele recht op privacy zal kunnen gaan’.

Bron: ANP/AV