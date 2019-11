Fiscus verwerkt VPB-tarief 2020 in voorlopige aanslagen

De tarieven voor de vennootschapsbelasting in 2020 zijn verwerkt in de systemen van de Belastingdienst. De fiscus heeft besloten om dit al te doen na goedkeuring van de Tweede Kamer, meldt de dienst zelf. ‘Zo kunnen wij de voorlopige-aanslagregeling goed en op tijd uitvoeren.’

Belastingplan 2020

De tariefsverlaging voor het belastingjaar 2020 wordt gedeeltelijk uitgesteld. Dat staat in het Belastingplan 2020. Het hoge tarief blijft 25%. Het lage tarief daalt in 2020 wel verder tot 16,5%. De Tweede Kamer is hiermee akkoord gegaan.

Gebroken boekjaren 2019/2020

Als het boekjaar in 2019 is begonnen en doorloopt in 2020 is de voorlopige aanslag vastgesteld op basis van het vorige tarief. Die aanslagen kloppen dus niet, meldt de Belastindienst: ‘Zonder aanpassing van deze voorlopige aanslag bestaat de kans dat wij later ten onrechte belastingrente in rekening brengen Alle voorlopige aanslagen worden daarom direct na aanpassing van het tarief opnieuw berekend. Het kan zijn dat u daardoor een nieuwe voorlopige aanslag krijgt. Hierover krijgt u automatisch bericht.’

Bron: Belastingdienst