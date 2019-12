Malika Bensellam-Bouhtala volgt Van Hoeven op in NBA-bestuur

Het bestuur van de ledengroep accountants in business heeft Malika Bensellam-Bouhtala per 1 januari 2020 benoemd als vertegenwoordiger, linkingpin, in het algemeen bestuur van de NBA.

Bensellam-Bouhtala volgt daarmee Jasper van Hoeven op, die eind november aankondigde zijn functie als lid van het algemeen bestuur van de NBA neer te leggen. Van Hoeven deed dat na berichtgeving over hem in de kwestie rond Harm Mannak.

Malika Bensellam-Bouhtala maakt sinds 6 november 2018 deel uit van het bestuur van de ledengroep. Naast haar bestuursfunctie bij de NBA is ze werkzaam als manager Finance bij BPD Gebiedsontwikkeling.