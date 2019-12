De redactie van Accountancy Vanmorgen heeft de tien opvallendste zaken uit het accountantstuchtrecht in 2019 op een rij gezet.

LEES OOK:

Wat viel advocaat Anna Kitslaar

op aan de lijst?

De Accountancy Vanmorgen top tien tuchtzaken van 2019:

Accountantskamer verklaart klacht Imtech-curatoren tegen KPMG gegrond

De Accountantskamer heeft de klacht van curatoren van het failliete installatiebedrijf Imtech tegen drie RA’s die namens KPMG bij de wettelijke controle van de jaarrekening 2011 van Imtech waren betrokken, gegrond verklaard. Twee van hen worden tijdelijk doorgehaald, de derde, die als OKB’er bij de controle betrokken was, is berispt.

LEES MEER

Bedroevend kwaliteitsstelsel bij kantoor: doorhaling RA van anderhalf jaar

Een accountantskantoor van de Kubus-formule had de dossiers structureel zo slecht op orde dat de RA die eigenaar is een doorhaling van liefst anderhalf jaar opgelegd kreeg bij de Accountantskamer. De tuchtrechter oordeelt dat de RA het kwaliteitsstelsel ‘in vergaande mate niet op orde’ had ‘en wel zodanig dat de situatie waarin de praktijk zicht bevindt, zeer zorgelijk is.’

LEES MEER

Lange doorhalingen voor frauderende Nelleke V. en haar voormalige partner

Registeraccountant Nelleke V. en haar ex-partner hebben doorhalingen van respectievelijk vijf en tien jaar opgelegd gekregen bij de Accountantskamer omdat ze vervalste documenten gebruikten om een lening van 3,1 miljoen euro los te krijgen bij de Rabobank. Die lening gebruikten ze voor de financiering van hun megarestaurant @Eat in Duiven. Het OM spande de tuchtzaak aan nadat de FIOD onderzoek deed naar de kwestie.

LEES MEER

Accountantskamer: individuele accountants niet automatisch verantwoordelijk wanneer AFM kantoor beboet

Leon van de Kar’s klacht voor de Accountantskamer tegen Baker Tilly wordt niet gehonoreerd. Van de Kar stelde in zijn klacht voor de Accountantskamer wel een principiële zaak aan de orde: zijn accountants werkzaam bij een kantoor dat een fikse boete oploopt van de AFM omdat de het tekort schiet in de vereiste kwaliteit daarvoor persoonlijk verantwoordelijk?

LEES MEER

Doorhaling voor KPMG’er na faillissement vastgoedconcern TCN

Registeraccountant en KPMG-partner Jacco Visser heeft een doorhaling van drie maanden opgelegd gekregen door de Accountantskamer. Volgens de tuchtrechter heeft de KPMG’er zijn kerntaak als controlerend accountant verwaarloosd en het vertrouwen in de beroepsgroep ernstig geschaad. De curatoren van het in 2012 failliet gegane vastgoedconcern TCN van voormalig topman Rudy Stroink hadden een tuchtklacht tegen de

LEES MEER

Filmfonds verleent subsidie op basis van onterechte controleverklaring: doorhaling RA

Een RA gaf een goedkeurende controleverklaring af, waarna een filmproducent twee flinke financiële bijdragen kon ontvangen van het Nederlands Filmfonds. Het fonds kwam er echter achter dat de RA flink had verzaakt en de verklaring nooit had mogen afgeven. Voor liefst 200.000 euro aan opgevoerde productiekosten ontbrak de relatie tot de filmproductie of de noodzakelijke onderbouwing, meer dan 11% van het totale budget voor de productie van de film.

LEES MEER

Voormalige accountant Greenchoice negeerde fraudesignalen

De voormalige externe accountant van energieleverancier Greenchoice en moederbedrijf Energie Concurrent deed weinig of niets toen er duidelijke signalen waren dat er sprake was van fraude bij het bedrijf en krijgt daarvoor een waarschuwing opgelegd door de Accountantskamer. De tuchtrechter noemt het onbegrijpelijk dat de accountant geen of onvoldoende aanvullende controlemaatregelen heeft ingezet bij de jaarrekeningcontrole over 2010 na een boetebesluit van de toenmalige NMA in december 2011 vanwege mogelijke misleiding van klanten.

LEES MEER

AA vertilt zich flink aan fusie agrarisch familiebedrijf en krijgt doorhaling opgelegd

Een AA is fors de fout ingegaan bij een opdracht om de juridische fusie te onderzoeken van een agrarisch familiebedrijf dat nertsen, varkens en rundvee houdt en daarover te rapporteren. De accountant accepteerde de opdracht in de wetenschap dat hij geen ervaring had met de complexe vraagstukken waarvan hier sprake was en heeft bij de opdrachtaanvaarding meerdere formele regels niet nageleefd, oordeelt de Accountantskamer.

LEES MEER

Geen berisping, maar waarschuwing voor BDO’ers in zaak Box Consultants

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) verlaagt de aan twee BDO-accountants opgelegde tuchtmaatregel in de zaak die draait om het van fraude verdachte Box Consultants, dat vermogensbeheerder is van leden van het Koninklijk Huis en veel andere rijke en bekende Nederlanders. Eén van de twee is Pieter-Paul Saasen, die lid was van de NBA Stuurgroep Publiek Belang en hoofd van de controlepraktijk bij BDO. Saasen legde beide functies naar aanleiding van de kwestie neer.

LEES MEER

Succes fee brengt AA in de problemen: doorhaling van een maand

Een AA die met een ondernemer naast een uurtarief ook een succes fee overeenkwam voor het doen van een verzoek tot toepassing van de inkeerregeling bij de Belastingdienst heeft niet onderkend dat die afspraak een bedreiging kan zijn voor het zich houden aan de fundamentele beginselen, in het bijzonder de objectiviteit. Dat oordeelt de accountantskamer, die meer tekortkomingen van de AA rond de overeenkomst constateert.

LEES MEER