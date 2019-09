Lange doorhalingen voor frauderende Nelleke V. en haar voormalige partner

Registeraccountant Nelleke V. en haar ex-partner hebben doorhalingen van respectievelijk vijf en tien jaar opgelegd gekregen bij de accountantskamer omdat ze vervalste documenten hebben gebruikt om een lening van 3,1 miljoen euro los te krijgen bij de Rabobank. Die lening gebruikten ze voor de financiering van hun megarestaurant @Eat in Duiven.

Die eetgelegenheid met ongeveer 900 stoelen – al snel omgedoopt tot Wereldrestaurant A12 – ging eind 2016 failliet, binnen twee jaar na de start. Het Openbaar Ministerie spande de tuchtzaak aan nadat de FIOD onderzoek deed naar de kwestie.

Uitspraken: 18-1816 vh RA & 18-1817 RA

Voorlopige voorziening tijdelijke doorhaling afgewezen

De NBA diende vorig jaar een verzoekschrift in bij de tuchtrechter om bij wijze van voorlopige voorziening de inschrijving van V. in het accountantsregister tijdelijk door te halen. Het was pas de tweede keer ooit dat de beroepsorganisatie dat deed. Het verzoek werd door de accountantskamer echter afgewezen. Er was naar het oordeel van de tuchtrechter geen sprake van een voldoende ernstig vermoeden dat V. zich schuldig maakte aan de door het Openbaar Ministerie ten laste gelegde fraude. Om dat aannemelijk te maken was volgens de accountantskamer meer onderzoek vereist en daarvoor leent de spoedprocedure zich niet.

Nelleke V: doorhaling vijf jaar

De Accountantskamer is nu wel tot de conclusie gekomen dat V. en haar ex-partner zich schuldig hebben gemaakt aan tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen. De Accountantskamer acht aannemelijk dat V. onjuiste documenten aan de bank heeft verstrekt om daarmee een financiering van ruim drie miljoen euro te verkrijgen en daarnaast opzettelijk onjuiste gegevens heeft gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor wat betreft het gestorte aandelenkapitaal. V. heeft daarmee (in ernstige mate) gehandeld in strijd met de fundamentele beginselen van professionaliteit, van integriteit en van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid, als bedoeld in artikel 2 onder a, b en d van de VGBA. V. krijgt van de tuchtrechter een doorhaling van de inschrijving in de registers van vijf jaar opgelegd. Meegewogen is dat aan V. niet eerder een tuchtrechtelijke maatregel is opgelegd.

Ex-partner V: accountantsberoep ernstig in diskrediet gebracht

De Accountantskamer acht het ook van de ex-partner van V. aannemelijk dat hij de onjuiste documenten aan de bank verstrekte om daarmee een financiering van ruim drie miljoen euro te verkrijgen. De man had enige tijd ‘een affectieve relatie’ met V. en beiden woonden samen. Hij is drs. ing., was voorheen registeraccountant en heeft geen bekende woon- of verblijfplaats. Door de vervalste documenten te gebruiken heeft de ex-partner volgens de tuchtrechter niet eerlijk en oprecht gehandeld en het accountantsberoep ernstig in diskrediet gebracht, wat een (ernstige) schending van de fundamentele beginselen van professionaliteit en van integriteit, als bedoeld in artikel 2 onder a en b van de VGBA, oplevert. Als maatregel wordt een doorhaling van de inschrijving in de registers van tien jaar opgelegd. Daarbij is meegewogen dat aan de ex-partner eerder een tuchtrechtelijke maatregel is opgelegd.