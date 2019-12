Zorgsector naar meer dan anderhalf miljoen werknemers

De zorgsector zal in 2020 met 2,5% groeien, verwacht het ING Economisch Bureau. Daarmee groeit de zorg voor het tweede achtereenvolgende jaar sneller dan de hele economie. Het aantal werknemers zal toenemen tot meer dan 1,5 miljoen.

De groei wordt veroorzaakt doordat minder strikt naar de beheersing van de collectieve zorguitgaven wordt gekeken. In verhouding tot de economie zijn de zorguitgaven de afgelopen jaren sterker afgenomen dan in omringende landen. ‘Nederland is daardoor op de ranglijst van ontwikkelde economieën met de hoogste zorguitgaven fors gezakt: van plek 7 in 2014 naar plek 12 in 2018.’ Dit jaar heeft een kentering plaatsgevonden. ‘Bovenop de reguliere groei vanwege de toenemende zorgvraag hebben extra middelen voor hogere kwaliteit en kortere wachtlijsten een aanhoudend sterke groei tot gevolg.’ De zorguitgaven zullen in 2020 weer een even groot aandeel in de economie hebben als in recordjaar 2014, denkt ING. ‘Als percentage van het binnenlands product liggen de zorguitgaven daarmee anderhalf keer hoger dan dertig jaar geleden.’

Meer geld naar ouderen en jeugd

De ouderenzorg groeit het snelst. Volgend jaar krijgen verpleeghuizen € 500 miljoen extra aan kwaliteitsgelden. De jeugdzorg kan € 300 miljoen voor wachtlijstreductie tegemoet zien. ‘Ziekenhuizen groeien juist trager door landelijke afspraken om zorg zoveel mogelijk buiten het ziekenhuis te leveren.’

Ruimere arbeidsmarkt

ING denkt dat het arbeidsaanbod in 2020 voor het eerst in zeven jaar iets sneller zal stijgen dan de totale werkgelegenheid. ‘Dat verlicht de arbeidsmarktkrapte ook voor de zorg enigszins. Naar verwachting bedraagt de baangroei in de zorg in 2020 minimaal 2%, waarmee de grens van 1,5 miljoen zorgwerkers wordt doorbroken. Dit betekent een ruime verdubbeling in dertig jaar tijd. Van alle werkzame personen is in 2020 zo’n 15,5% werkzaam in de zorg. Dertig jaar geleden was dit nog 12%.’