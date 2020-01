PERSONALIA: HVK Stevens benoemt een nieuwe partner in de taxpraktijk

Jeroen Peters is als partner bij HVK Stevens toegetreden in de taxpraktijk, meldt het kantoor. Om de verdere snelle groei van deze praktijk – en de private clients en private wealthpraktijk binnen HVK Stevens in het bijzonder – verder vorm te gaan geven heeft Peters de overstap gemaakt.

Jeroen Peters

Na zijn studie Fiscale Economie en Fiscaal Recht aan de Universiteit Maastricht startte Jeroen zijn carrière in 2005 bij PwC in Amsterdam in de familiebedrijvenpraktijk. Hier lag zijn focus op de advisering van (internationale) families en hun bedrijven over een verscheidenheid aan onderwerpen. Bijvoorbeeld over privacy, governance, beleggingsstructuren, vermogensoverheveling naar volgende generaties en goede doelen (ANBI’s). Vanaf 2015 heeft hij, zijn cliënten volgend, zijn specialisme uitgebreid naar de fiscale aspecten rondom het investeren in vastgoed.

Voor zijn toetreding als partner tot HVK Stevens, was Jeroen vanaf 2017 werkzaam bij Atlas Fiscalisten, waar hij mede verantwoordelijk was voor de uitbouw van de private clients/weatlth-praktijk. Jeroen gaat bij HVK Stevens een bijdrage leveren aan het Private Wealth team binnen HVK Stevens.

HVK Stevens

HVK Stevens, opgericht in 2011, biedt full-service juridisch-notarieel en fiscaal advies, gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, goede doelen, families en familiebedrijven. Het medewerkersbestand bestaat uit 11 partners en 55 consultants en stafmedewerkers, verdeeld over kantoren in Amsterdam, Rotterdam en Luxemburg. HVK Stevens bedient nationale en internationale cliënten op projecten die variëren in grootte en complexiteit, van advies aan lokale familiebedrijven tot aan listed multinational companies.