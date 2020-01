Softwareleverancier Visma neemt Circle Software over, marktleider in cloudsoftware voor casemanagement en samenwerking voor de publieke sector.

Visma is de afgelopen jaren exponentieel gegroeid op de Nederlandse markt door diverse overnames, waaronder Visma Connect, Visma Raet, ProActive, Visma Idella, PinkWeb, HR2day, Dotweb, Verzuimsignaal, PlusPort en Visma Roxit. Met de acquisitie van Circle Software zet Visma zijn uitbreiding voort in deze voor de organisatie zeer strategische regio, met nu ongeveer € 350 miljoen omzet en meer dan 2.000 werknemers, waardoor de leidende positie op de Europese markt wordt versterkt.

Circle Software is uitgegroeid tot een van de toonaangevende experts in softwareontwikkeling en -implementatie in de publieke sector in Nederland, gespecialiseerd in casemanagement- en samenwerkingsoplossingen. Circle Software zal de positie van Visma als marktleider in op eGovernment gerichte segmenten in Nederland versterken met oplossingen die bijdragen aan het verbeteren van de efficiëntie en productiviteit van overheids- en onderwijsorganisaties, en van Nederlandse burgers en studenten.

‘We zijn erg blij dat Circle Software heeft besloten zich aan te sluiten bij de Visma-familie. Samen met Visma Connect en Visma Roxit zal Circle onze positie als marktleider binnen eGovernment-oplossingen op de Nederlandse markt versterken. Circle is een sterke speler in de publieke sector en we geloven dat hun waarden en drive goed bij Visma passen,’ zegt Carsten Boje Møller, Divisiedirecteur van Visma Custom Solutions.

Circle Software, als onderdeel van de Visma-groep, zal blijven bestaan als een onafhankelijke entiteit, maar binnen het eerste jaar worden omgedoopt tot Visma I Circle om synergieën te behalen uit de sterke groei en merkontwikkeling van Visma op de Nederlandse markt.

‘We zijn verheugd om ons bedrijf verder te ontwikkelen met een sterke organisatie als Visma als eigenaar. Het is een belangrijke stap in de versnelling van onze groeistrategie om deel uit te maken van zo’n ambitieus en snelgroeiend bedrijf. Circle profiteert van de brede ervaring, kennis en gedrevenheid van Visma. Ik ben ervan overtuigd dat onze bestaande en nieuwe klanten het meest zullen profiteren van deze acquisitie en ik kijk ernaar uit Circle binnen Visma verder te ontwikkelen en de relatie met ons nieuwe zusterbedrijf Visma Roxit te intensiveren. Samen kunnen we klanten keuzevrijheid bieden in combinatie met een completere service. Tegelijkertijd blijven we elkaar als concurrenten scherp houden’, zegt Marko Adema, ceo van Circle Software.

Rob Steneker, Managing Director van Visma Roxit bevestigt: ‘Roxit en Circle werken al op een prettige manier samen bij verschillende klanten. Omdat we nu allebei tot de Visma-familie behoren, kunnen we die samenwerking naar een nog hoger niveau tillen voor onze klanten. Bovendien zullen onze klanten profiteren van het feit dat we elkaar blijven uitdagen.’

‘We zijn er trots op Circle te mogen verwelkomen bij de Visma-familie en een podium te geven voor hun overtuiging dat informatie en technologie mensen enthousiast moeten maken en organisaties moeten laten excelleren. We helpen klanten graag vooruit en met de toetreding van Circle tot de Visma-familie vergroten we hun keuzevrijheid’, zegt John Reynders, Country Director Visma Nederland.