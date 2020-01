Twee nieuwe partners bij KRC Van Elderen

Bij KRC Van Elderen zijn per 1 januari Rob Kroeze en Bas Witjes toegetreden. Daarmee is het aantal partners uitgebreid van 8 naar 10.

Het bedrijf ontstond in 2016 uit een fusie tussen KRC en Van Elderen en is sindsdien gegroeid van 70 naar ruim 100 medewerkers. Daarmee is ook het aantal opdrachtgevers en de disciplines waarin het accountants- en belastingadvieskantoor actief is, uitgebreid. ‘Door deze ontwikkeling was er behoefte aan twee nieuwe partners, die enerzijds nieuwe expertise met zich meebrengen en anderzijds bestaande afdelingen versterken.’

RA en fiscalist

Kroeze (rechts) is fiscalist en vorig jaar aangetrokken om de fiscale advisering uit te breiden. ‘In 2019 begon ik, met ruim 20 jaar ervaring, bij deze club als belastingadviseur met de intentie om een jaar later als partner toe te treden. Vanuit deze rol kan ik helpen de organisatie verder vorm te geven. Daarbij leg ik de focus op mijn vakgebied.’ Witjes werkt als RA al jaren in de audit-praktijk. ‘Ik heb ervaring in diverse branches. Bij iedere klant vind ik betrokkenheid en persoonlijke aandacht belangrijk. Zo kan ik de financiële dienstverlening optimaal laten aansluiten op de klantbehoefte.’

SRA-lid KRC Van Elderen heeft vestigingen in Apeldoorn, Ommen, Wezep en Zwolle.