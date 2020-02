Liander staakt meerdere rechtszaken tegen precariobelasting

Liander staakt de juridische strijd tegen dertien gemeenten over precariobelasting, de heffing voor het gebruik van de grond voor kabels en leidingen. De netbeheerder denkt de rechtszaken niet meer te kunnen winnen. Dat betekent dat consumenten aangesloten op het net van Liander voorlopig met een heffing blijven zitten die als oneerlijk wordt ervaren.

Liander verzet zich al sinds 2004 tegen de precariobelasting. De netbeheerder trok eind december aan het kortste eind in een rechtszaak tegen de heffing in de gemeente Tytsjerksteradiel. Vergelijkbare rechtszaken bij een dozijn andere gemeenten maken daardoor volgens de netbeheerder ook geen kans. Wel blijven procedures tegen nog drie andere gemeenten staan, omdat die inhoudelijk anders in elkaar steken.

De gemeentelijke heffing, waaraan Liander vorig jaar zo’n 150 miljoen euro kwijt was, wordt in 2022 opgeheven. Twee jaar later wordt de heffing niet meer geïnd. Liander rekent de heffing direct door aan zijn klanten. Dat komt neer op ongeveer 50 euro per jaar.

Bron: ANP/AV