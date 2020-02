Hoekstra vraagt Eerste Kamer om snelle behandeling anti-witwasrichtlijn

Minister Hoekstra (Financiën) heeft de Eerste Kamer gevraagd haast te maken met het behandelen van drie wetsvoorstellen die witwassen moeten tegengaan, waaronder de invoering van te UBO-register. Nederland is al in gebreke gesteld voor de te late implementatie van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn.

De senaat moet zich nog uitspreken over drie wetsvoorstellen: de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn, de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten en de Wet verwijzingsportaal bankgegevens. ‘De drie wetsvoorstellen betreffen alle implementatie van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn. Voor de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn en de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten geldt een implementatiedatum van 10 januari 2020’, schrijft de minister. De Tweede Kamer heeft de voorstellen in december aangenomen. De vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer wil echter nader onderzoek doen. Bij de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn zullen nadere schriftelijke vragen worden gesteld en bij de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten wordt overwogen om voorlichting bij de Raad van State te vragen.

Mogelijk afzonderlijke behandeling

Maar Hoekstra wil haast maken. ‘De aanpak van witwassen en terrorismefinanciering is een prioriteit van dit kabinet. Nederland is door de Europese Commissie in gebreke gesteld voor te late implementatie van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn. Uiteraard met inachtneming van een zorgvuldige behandeling wil ik uw Kamer vragen om een voortvarende behandeling van de wetsvoorstellen. Ik geef uw Kamer daarbij in overweging de behandeling van de wetsvoorstellen niet langer gezamenlijk te behandelen maar afzonderlijk voort te zetten. Zo kan voor een deel van de wetgeving sneller aan de Europese implementatieverplichting worden voldaan.’