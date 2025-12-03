Voormalig ING-topman Hamers definitief niet vervolgd

Het gerechtshof Den Haag heeft het verzoek van het OM toegewezen om voormalig ING-CEO Ralph Hamers niet verder te vervolgen in het kader van de witwasboete die de bank in 2018 kreeg.

ING moest € 775 miljoen betalen voor tekortschietende witwascontroles. Het hof vond in 2020 dat Hamers daarvoor strafrechtelijk moest worden vervolgd, nadat activist Pieter Lakeman zich op de zaak had geworpen. “Deze vervolging heeft tot nader onderzoek geleid en heeft nieuwe informatie en inzichten opgeleverd. Het hof is nu van oordeel dat op grond van het huidige dossier en de huidige rechtspraak met betrekking tot de strafrechtelijke aansprakelijkheid van een bestuurder, een strafrechtelijke vervolging hoogstwaarschijnlijk niet zal leiden tot een veroordeling.”

Besluit wegens termijn en capaciteit

En daarom is voortzetten van de vervolging niet zinvol, oordeelt het hof. “Er is sprake van een groot tijdsverloop waardoor de redelijke termijn van berechting en de verjaring in beeld komen. Voorts zal de voortzetting van de vervolging een aanzienlijke aanslag betekenen op de capaciteit van zowel het OM als de rechtspraak. Bovendien heeft de aanvankelijke (beslissing tot) vervolging reeds de norm bevestigd dat ook bestuurders van een bank niet vrijuit gaan als zij hun verantwoordelijkheid niet nemen.”

Particuliere belangen wegen mee

Ook weegt het hof mee dat met ING al een boete is overeengekomen en dat de bank aan het verbeteren van de controles werkt. “Het hof heeft ook rekening gehouden met de particuliere belangen van de voormalige CEO. Bovendien heeft het nader onderzoek laten zien dat niet alleen de voormalige CEO maar ook andere bestuurders en managers binnen ING ten aanzien van de nakoming van ‘compliancy’ een verantwoordelijke positie innamen.”

Tot slot acht het hof het van belang dat Hamers tijdens het nader onderzoek en op de raadkamerzitting van het hof vragen heeft beantwoord en inzicht heeft gegeven in zijn rol als CEO bij een complexe internationale bank.

Het OM liet eind vorig jaar al weten af te willen zien van het vervolgen van Hamers. Ook voormalig ABN Amro-topman Gerrit Zalm blijft in de boetekwestie rond die bank buiten schot, is toen besloten.