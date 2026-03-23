Europese witwasautoriteit doet uitvraag voor nieuw risicomodel

De Europese anti-witwasautoriteit Amla heeft aan geselecteerde ondernemingen een zogeheten testuitvraag gedaan in het kader van de ontwikkeling van een nieuw risicomodel.

Aan die testuitvraag doen ook ondernemingen mee die onder het toezicht van de AFM vallen. Het invullen van de test is verplicht. Met de resultaten wil Amla een model ontwikkelen waarbij op basis van data risico’s voor financiële ondernemingen naar boven komen op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering.

Bredere uitvraag volgend jaar

De ondernemingen die voor de testuitvraag zijn geselecteerd, hebben al eerder bericht ontvangen van de AFM. De testuitvraag vindt plaats in alle Europese lidstaten en in verschillende financiële sectoren. Volgend jaar volgt een bredere uitvraag voor de sector.

Het definitieve ‘rapportagepakket’ van de testuitvraag is ook gepubliceerd. “Ook voor financiële ondernemingen die niet zijn geselecteerd, kan het interessant zijn om kennis te nemen van het rapportagepakket uit de testuitvraag, aangezien dit een beeld geeft van de bredere uitvraag volgend jaar”, aldus de AFM.

Rondetafelgesprekken

De toezichthouder wil eind dit jaar een tweede serie rondetafelgesprekken houden met instellingen die onder het anti-witwas- en anti-terrorisme-toezicht van de AFM komen te vallen, over de nieuwe regelgeving die grotendeels per 10 juli 2027 in werking treedt. “Sinds november hebben we met diverse sectoren deze gesprekken al gevoerd. Deze sessies hebben waardevolle inzichten opgeleverd over verwachtingen, vragen en knelpunten bij de overgang naar het nieuwe Europese kader, en deelnemers gaven aan de gesprekken als positief en constructief te ervaren. De tweede ronde zal vooral gaan over de bekendmaking van nadere lagere regelgeving en aanpassing van het nationaal kader.”

Amla zelf organiseert dinsdag 24 maart twee ‘public hearings’ over drie technische standaarden (RTS) in het kader van de nieuwe regels. “De ontwerp-RTS’en zijn relevant voor de specifieke invulling van de start van het cliëntenonderzoek en de wijze waarop het cliëntenonderzoek moet worden uitgevoerd.”