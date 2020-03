Eerste aangiftedag wordt Belastingdienst direct te veel

Zondag begon het aangifteseizoen met de beschikbaarheid van de vooringevulde belastingaangifte. De servers van de Belastingdienst raakten meteen oververhit: honderdduizenden mensen konden niet inloggen.

‘Door grote drukte laten we op dit moment niet iedereen inloggen op Mijn Belastingdienst. Probeer het later nog eens, je hebt tot 1 mei de tijd. Excuses voor het ongemak’, twitterde de fiscus nog voor het middaguur. Behalve niet kunnen inloggen was ook het vastlopen van de aangifte een probleem. Een half miljoen mensen zou gisteren startklaar hebben gezeten voor de belastingaangifte. Maar de systemen kunnen maximaal 100.000 aangiften tegelijkertijd aan, liet een woordvoerder weten aan de NOS. ‘Dat is al erg veel, maar nu zijn er nog meer mensen die tegelijk aangifte willen doen. Helaas is dat daardoor niet voor iedereen mogelijk.’ Volgens de Belastingdienst zitten sommige mensen iets na middernacht klaar om de boel in te vullen. ‘Maar nog altijd zijn er ook drie miljoen mensen die pas na de officiële termijn hun aangifte indienen, in veel gevallen ook omdat ze uitstel hebben aangevraagd.’

Campagne

De aangiftecampagne start deze week. Daarin is extra aandacht voor jongeren, ZZP’ers en huiseigenaren. Jongeren met een bijbaantje vergeten vaak geld terug te vragen en eenmanszaken gaan regelmatig in de fout bij de kostenaftrek. Huiseigenaren gaan nog weleens de mist in bij de aftrekposten of bij een scheiding, verkoop van een huis of als er een fiscaal partnerschap wordt aangegaan.

Niet tussen 18 en 22 uur

En wanneer kunnen belastingbetalers dan het beste aangifte doen? ‘Overdag, ’s avonds na 22 uur en in het weekend”, aldus de fiscus. ‘Want dan is het niet zo druk in Mijn Belastingdienst. Dat is het beste moment om aangifte te doen. U bepaalt natuurlijk zelf wanneer u aangifte wilt doen. Maar soms willen heel veel mensen dat op hetzelfde moment doen, zoals nu. En dan bestaat de kans dat inloggen niet lukt. Of dat de online aangifte vastloopt.’ Feitelijk is het dus af te raden om tussen zes en tien uur ’s avonds de aangifte te doen. Al gaf de site van de Belastingdienst ook maandagochtend nog de melding dat het erg druk was.

Bron: NOS/Belastingdienst