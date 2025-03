Administratiekantoor verschuilt zich achter storing bij Belastingdienst

Een ondernemer spande een rechtszaak aan tegen zijn administratiekantoor wegens nalatigheid bij het indienen van zijn belastingaangifte over 2022. Het kantoor waste zijn handen in onschuld: er was een storing geweest bij de Belastingdienst en daar kon de boekhouder niets aan doen.

Volgens de ondernemer was er een duidelijke afspraak met het administratiekantoor dat de aangifte voor 1 mei 2023 zou worden ingediend. Dit patroon was al jarenlang hetzelfde: de ondernemer leverde vroeg zijn stukken aan en vertrouwde erop dat zijn administratie tijdig werd geregeld. Toch bleek in augustus 2023 dat de aangifte niet was ingediend, wat leidde tot aanzienlijke belastingrente.

Toen de ondernemer het administratiekantoor hierop aansprak via WhatsApp, kreeg hij als reactie: “We hebben helaas geen invloed op de techniek en soms komen verzonden aangiftes niet aan. Ik krijg daar geen automatisch bericht van en moeten we handmatig controleren.” De ondernemer vond dit geen ontoereikende uitleg: “Bijzonder dat ik daar niet over geïnformeerd word door jullie; zelfs niet nu we vijf maanden verder zijn.”

Administratiekantoor verantwoordelijk?

Tijdens de rechtszaak voerde het administratiekantoor aan dat het standaard uitstel aanvraagt voor al zijn klanten en dat het de verantwoordelijkheid van de ondernemer is om te controleren of de aangifte is verwerkt. Daarnaast stelde het kantoor dat een technische storing ervoor had gezorgd dat de aangifte niet was doorgekomen bij de Belastingdienst en dat het geen notificatie had gekregen over de mislukte indiening.

De rechter veegde deze argumenten echter van tafel. Gezien de eerdere werkwijze tussen partijen mocht de ondernemer erop vertrouwen dat zijn aangifte voor 1 mei 2023 zou worden ingediend. De rechter oordeelde dat het op de weg van het administratiekantoor had gelegen om te controleren of de aangifte correct was ontvangen door de Belastingdienst. “De ondernemer heeft het administratiekantoor juist ingeschakeld om deze taak over te nemen en mocht erop vertrouwen dat dit correct gebeurde,” aldus de uitspraak.

Terugbetalen

Het administratiekantoor voldeed niet aan zijn zorgplicht en werd veroordeeld tot het vergoeden van de belastingrente (€1.153) en de buitengerechtelijke kosten (€209,27), vermeerderd met wettelijke rente. Daarnaast moet het kantoor de proceskosten van de ondernemer betalen.

Lees hier de uitspraak.