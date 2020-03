Kabinetsmaatregelen sector: SRA wijst op belang heldere definities

De SRA is positief over de door het kabinet voorgestelde maatregelen om de kwaliteit van accountantscontroles te verbeteren. Aandachtspunten zijn wat de SRA betreft het helder vastleggen van definities en samenwerking bij de uitwerking van toezicht-nieuwe stijl.

‘SRA onderschrijft de heldere kabinetsoproep om als sector en ketenpartij mee te bouwen. Uit de ledenbijeenkomsten die SRA organiseerde, blijkt ook die positieve grondhouding. Wel bestaan nog veel vragen, met name over definities. Het is vóór uitwerking van maatregelen van belang om die definities samen eerst helder te hebben gemaakt.’

Integrale aanpak toezicht

Een ander speerpunt voor de SRA is dat ook de overige domeinen binnen de accountancysector worden betrokken bij de uitwerking van maatregelen, met name rond toezicht. ‘Accountantsorganisaties kennen immers naast toezicht op het wettelijke controledomein, ook kwaliteitstoetsingen op andere domeinen zoals de samenstelpraktijk of – in het geval van SRA-leden – de fiscale praktijk. Het belang van samenwerking dat minister Hoekstra schetst om te komen tot een integrale aanpak, is hier met name evident.’

SRA vindt verder dat de Commissie Toekomst Accountancysector en de minister goed hebben gekeken naar de proportionaliteit van maatregelen en lasten voor grote en kleinere kantoren. ‘SRA streeft ernaar om te komen tot maatregelen, wet- en regelgeving voor alle partijen in de keten, die de MKB-toets zonder meer kunnen doorstaan.’