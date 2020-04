Portaalsoftware accountancy door AVG opnieuw in de belangstelling

Na een dip van enkele jaren in het aanbod van portaalsoftware voor accountants- en administratiekantoren is het aanbod de afgelopen twee jaar weer toegenomen. Dat concludeert onderzoeksbureau GBNED in het nieuwe rapport Portaalsoftware voor de accountancy, de opvolger van het in 2013 voor het laatst verschenen rapport Welk portaalsysteem moet ik kiezen?. Portaalsoftware wordt in het kader van de AVG namelijk ook gezien als alternatief voor email bij het uitwisselen van betrouwbare gegevens door kantoren met cliënten.

Het nieuwe rapport telt tien oplossingen voor standaard portaalsoftware.

Functionaliteit die door (nagenoeg) alle standaard portaalsoftware ondersteund wordt is:

Accorderen door cliënten;

Workflow- en alert functionaliteit;

Uitwisselen gegevens met uitvragende partijen;

Dashboard functionaliteit;

Digitaal archief (voor cliënten);

Alleen ‘Employee self service’ (ESS) is steeds meer onderdeel gaan uitmaken van salaris- en hrm software en maakt nauwelijks deel uit van standaard portaalsoftware (slechts 2 systemen ondersteunen ESS).

Op het gebied van gegevensuitwisseling met bronsystemen en beveiliging zien we bij de huidige portaalsoftware duidelijk aandacht voor 2-factor authenticatie, Single Sign-on, Oauth (2.0) en API-techniek.

Het complete rapport is gratis beschikbaar in digitale vorm (PDF). Meer informatie en aanvragen rapport.