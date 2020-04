Jacco Oudhof nieuwe partner bij BDO

BDO versterkt zijn Accountancy & Bedrijfsadvies-praktijk met Jacco Oudhof als nieuwe partner. Hij zal in die hoedanigheid de Accountancy & Bedrijfsadvies-praktijk in Oost-Nederland gaan versterken. Oudhof werkte tot 2014 als partner bij KPMG. In 2015 richtte hij softwarebedrijf Dapas op.

Oudhof werkte tot 2014 als partner bij KPMG. Als gezicht van KPMG MKB maakte hij zich enerzijds sterk voor strak georganiseerde, innovatieve ICT binnen het kantoor. Anderzijds vervulde hij de rol van accountant als sparringpartner en vertrouwenspersoon voor de ondernemer. Hij specialiseerde zich vervolgens verder in software middels het in 2015 opgerichte Dapas Software, een bedrijf dat software levert waarmee kantoren meer grip krijgen op hun werk- en/of riskprocessen. Dapas is inmiddels de start up fase ontgroeid. Er staat een ervaren team dat, zoals Oudhof aangeeft, het ‘prima zonder mij redt’.

Overstap

Dit was voor Oudhof het moment om de overstap te maken naar BDO. Een club waar hij in zijn KPMG-tijd altijd veel bewondering voor had. Oudhof: ‘BDO is van oudsher sterk in het MKB/familiebedrijven-segment en wil zijn positie als marktleider vasthouden door de sterke combinatie van vertrouwd adviseurs, ondersteund door de maximale inzet van IT-tooling. Iets wat helemaal aansluit bij hetgeen waarvoor ik mij heb sterkgemaakt in mijn tijd bij KPMG. BDO zit midden in het proces van standaardisatie om al zijn werkprocessen 100% te digitaliseren. Ook BDO zal de komende jaren verder groeien naar een data gedreven accountantsorganisatie. Daar ligt voor mij een hele mooie uitdaging.’

Oost-Nederland

Daarnaast was er ook meteen de ‘klik’ over en weer. Oudhof vindt BDO een topkantoor met goede professionals, een visie die bij hem past en waar hij zijn ervaringen vanuit KPMG en Dapas volop kan inzetten. De samenwerking tussen Oudhof en BDO is gestart met een interim opdracht en beviel van beide kanten zo goed dat op 23 april jl. door de Vergadering van Participanten is ingestemd met zijn benoeming tot Equity Partner. Hij zal in die hoedanigheid de Accountancy & Bedrijfsadvies-praktijk in Oost-Nederland gaan versterken.

Oudhof kijkt er naar uit en geeft aan: ‘Als ik heel eerlijk naar mezelf ben, kan ik niet ontkennen dat ik de dynamiek/diversiteit van een grote organisatie, het werken met jonge mensen en het vak als MKB-accountant heb gemist. Dat was voor mij een eye opener in de afgelopen maanden. De inzet van IT zal alleen maar verder toenemen binnen accountantsorganisaties. Juist die veranderingsprocessen door een organisatie als BDO te loodsen, vormt voor mij niet alleen de ultieme uitdaging maar ook de reden om een BDO’er te worden.’