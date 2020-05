Corona | Oproep: verleng NOW-regeling tot na de bouwvak

Bedrijven in de bouw, afbouw, infra, onderhoud, groen en grond moeten ook gebruik kunnen maken van de NOW-regeling na de bouwvak, want pas dan tekenen zich bij deze bedrijven de verliezen als gevolg van de coronacrisis af. Die oproep doen een aantal kleine belangenorganisaties in die sectoren aan minister Koolmees.

Bouwvak

De stichting AFNL-NOA, Cumela en Koninklijke OnderhoudNL verwachten dat het effect van de coronacrisis pas na de bouwvak zichtbaar zal zijn omdat zij tot nu toe, weliswaar aangepast en onder regiem van het protocol ‘samen veilig doorwerken’, behoorlijk hebben kunnen doorwerken. Maar in het najaar verwacht men in deze sectoren de klap vanwege het dalen van opdrachten als gevolg van de economische gevolgen van de coronacrisis en de laat-cyclische reactie die dit teweeg brengt op deze sectoren.

Bedrijven doen er alles aan om het werk nu zoveel mogelijk door te laten gaan. Vooralsnog is het signaal dat er nog redelijk wat werk is, doordat werk naar voren geschoven is of wordt of afgemaakt kan worden, maar dat nieuwe (vervolg-) opdrachten uitblijven. Juist dan hebben ondernemers in de bouw & infra, inclusief afbouw en onderhoud steun nodig van de overheid, vinden de belangenorganisaties.

Verlenging

De huidige NOW loopt af op 31 mei. Het kabinet moet nog besluiten over verlenging voor de periode juni, juli, augustus. Minister Koolmees heeft inmiddels na een motie van VVD en CDA toegezegd te zullen kijken naar een oplossing.

Lees hier de brief aan de minister