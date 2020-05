ETL Accountants en Adviseurs breidt uit met InnoVista accountants ● adviespartners

Het in Horst en Roggel gevestigde InnoVista accountants ● adviespartners heeft zich aangesloten bij ETL Accountants en Adviseurs. Innovista gaat onder eigen naam verder en het management blijft ongewijzigd.

ETL Nederland meldt in 2020 verder te gaan met het bundelen van de krachten van regionale MKB-kantoren in de accountancy en aanverwante dienstverlening. Kantoren die zich bij ETL aansluiten behouden autonomie in bedrijfsvoering en eigenaarschap en profiteren daarnaast van de voordelen van de samenwerking binnen een grotere (internationale) groep.

ETL Nederland is een organisatie van regionale accountantskantoren voor het MKB. Veertien MKB-kantoren bieden verspreid over het land accountancy, fiscaal en juridisch advies en overige financiële dienstverlening aan. ETL Nederland maakt onderdeel uit van ETL Global, een internationale organisatie die gevestigd is in 44 landen.