CBS meet grootste daling aantal vacatures ooit

Het aantal vacatures is in het eerste kwartaal van dit jaar gedaald met 21%, meldt het CBS. Het is in absolute aantallen de grootste daling ooit gemeten. Per 100 werklozen waren er eind maart gemiddeld 82 vacatures, tegen 91 begin van het jaar.

Het gemiddelde aantal banen nam wel toe (met 23.000), maar aanzienlijk minder snel dan in voorgaande kwartalen. Dat gemiddelde geeft de situatie over het hele kwartaal weer en weerspiegelt dus nog niet of minder de impact van de coronacrisis. Eind maart stond het aantal openstaande vacatures op 226.000, ruim 60.000 minder dan een kwartaal eerder. ‘Dit is de eerste kwartaalafname in zeven jaar tijd, en bovendien in aantallen de grootste die ooit is gemeten’, aldus het CBS. De sterkste afname tot nu toe werd gemeten tijdens de financiële crisis eind 2008. Toen nam het aantal openstaande vacatures met 49.000 af. In het eerste kwartaal kwamen er 266.000 vacatures bij, maar er werd een record aan vacatures vervuld of ingetrokken: 331.000. Er vervielen 55.000 vacatures, vooral in de detailhandel en de horeca. Relatief gezien daalde het aantal openstaande vacatures het meest in de horeca: van 23.000 naar 10.000 (-57%). In de handel werden de meeste vacatures vervuld.

Aantal banen wel toegenomen

In de zakelijke dienstverlening stonden 40.000 vacatures open. Alleen in de handel waren er meer vacatures (42.000). Het aantal banen in de zakelijke dienstverlening groeide (gecorrigeerd voor seizoenen) met zo’n 18.000. Het totaal aantal banen is landelijk met 23.000 gestegen tot 10.773.000. Dat is het laagste groeicijfer sinds het eerste kwartaal van 2016. Vooral het aantal werknemersbanen is minder gegroeid: met 3.000, tegen nog een plus van 28.000 in het laatste kwartaal van vorig jaar. Het aantal banen van zelfstandigen groeide met 20.000, bijna net zoveel als een kwartaal eerder (+21.000). Bij de uitzendbureaus daalde het aantal banen met 27.000: de grootste daling sinds het eerste kwartaal van 2010.

Minder flex, meer vast

Het aantal flexwerkers is vergeleken met een jaar eerder met 102.000 gekrompen tot 1,8 miljoen, terwijl het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie in vergelijking met het eerste kwartaal van 2019 is toegenomen met 209 duizend tot 5,7 miljoen. Het aantal werklozen is in de eerste drie maanden van dit jaar met 39.000 gedaald naar gemiddeld 277.000. Dat komt onder meer doordat mensen zich terugtrekken van de arbeidsmarkt vanwege bijvoorbeeld pensioen.

Het ondernemersvertrouwen is in april gezakt tot een nieuw dieptepunt: de indicator stond op -37, terwijl dat een kwartaal eerder nog op +6 stond. Donderdag meldden UWV en Indeed nog dat het aantal vacatures op werk.nl sinds het uitbreken van de coronacrisis nog eens met een kwart is afgenomen.

