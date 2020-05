Corona | Aantal vacatures kwart gedaald

Sinds het uitbreken van de coronacrisis half maart is het aantal vacatures op werk.nl met een kwart afgenomen. In de ict-, bouw- en onderwijsberoepen is er sinds april weer een lichte stijging van het aantal vacatures zichtbaar.

Daling vlakt af

Voor de coronacrisis stonden er gemiddeld 173.830 vacatures open per week. In de eerste 3 weken na het uitbreken van de coronacrisis daalde het aantal vacatures met 18 procent naar 142.160 per week. In de 3 weken daarna daalde het aantal vacatures nog eens met 10 procent naar 128.550 vacatures. Het aantal vacatures blijft dus dalen, maar minder sterk dan net na het uitbreken van de coronacrisis. Gemiddeld daalde het aantal vacatures met 45.000 ten opzichte van voor de coronacrisis. Dat is een daling van 26 procent.

Grootste daling in de horeca

De dienstverlenende beroepen kennen de sterkste afname van het aantal vacatures. De sluiting van de horeca, culturele voorzieningen en afgelasting van evenementen zorgde voor minder vraag naar personeel als koks, bedienend personeel en schoonmakers. Ook in de commerciële beroepen is het aantal vacatures flink gedaald. Zo waren er bijvoorbeeld minder verkoopmedewerkers nodig. Daarnaast zijn er veel minder vacatures in de administratieve beroepen. Dit geldt bijvoorbeeld voor receptionisten en secretaresses.

Groei in ICT, onderwijs en bouw

Voor ict’ers, pedagogische beroepen en in de bouw zijn er sinds begin april weer meer vacatures. Er is veel vraag naar online diensten, waar ict’ers van kunnen profiteren. Scholen zoeken nieuw personeel voor het nieuwe schooljaar. Het gaat met name nog om vacatures voor diverse vakken in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Ook in de bouwberoepen is er een lichte stijging te zien, zoals voor timmerlieden, uitvoerders en schilders.

Kappers knippen weer

Na de eerste versoepelingen van de coronamaatregelen die vorige week werden aangekondigd, is de kappersbranche heel voorzichtig begonnen met het aantrekken van personeel. Dat heeft geleid tot een vacaturestijging van 5%. Dat stelt vacaturewebsite Indeed. Dalingen in vacatures voor verpleegkunde, civiele techniek, bouw en softwareontwikkeling zijn bijvoorbeeld relatief beperkt, terwijl vacatures voor onder meer de horeca, hospitality & toerisme en schoonmaak aanhoudend blijven afnemen. Zo was er begin april sprake van een daling van 54% van de vacatures in de horeca, inmiddels is dit opgelopen naar 69%. Het aantal vacatures in de toerisme is verder gedaald van 48% naar 68%.

Grootste daling rondom Amsterdam

In en rondom Amsterdam is het aantal vacatures het sterkst gedaald sinds het uitbreken van de coronacrisis. In de eerste elf weken van dit jaar waren er in Amsterdam gemiddeld 18.130 openstaande vacatures per week. Dit daalde in de drie weken daarna naar 13.350. In de laatste drie weken van april nam het verder af naar 11.700 openstaande vacatures. In Zeeland was de daling van openstaande vacatures in april het grootst (-18%). In Midden-Holland en Gorinchem is het aantal vacatures de laatste weken stabiel gebleven.

