De software top 5: hoe is de taart verdeeld?

Het aanbod van accountingsoftware voor ondernemers en voor accountants- en administratiekantoren is ruim. In de AV-enquête zien we een aantal dominante partijen voor de verschillende soorten software.

De accountingsoftware top 5 ziet er als volgt uit:

Exact 57,7% Twinfield 27,3% Snelstart 26,2% Unit 4 Multivers 19,2% Visma 13,4%

De top 5 + 1 fiscale software voor BTW laat ook allemaal bekende namen zien:

Nextens 25,3% Exact 23,6% Unit 4 Fiscaal Gemak 20,6% Twinfield 15,8% Site Belastingdienst 13,6% Snelstart 12,8%

De top 5 software voor IB- en VpB-aangiften, met twee dominante aanbieders, is als volgt:

Elsevier Nextens 30% Unit 4 Fiscaal Gemak 28,1% Afas 14,8% Avanzer 7,8% Kluwer Belastingpraktijk 5,3%

Managementdashboards

Ten slotte nog één lijstje. Managementdashboards zijn erop gericht ondernemers te ondersteunen door dashboards aan te bieden waarop de ondernemer en de accountant snel en eenvoudig kengetallen vanuit de administratie kunnen uitlezen. Dergelijke dashboards worden nog lang niet overal gebruikt. Ruim 30,7% van de ondervraagden geeft aan dit niet aan te bieden. In die groep zijn kleinere kantoren wel weer oververtegenwoordigd. De lijst is als volgt:

Visionplanner 38% Standaard boekhoudsoftware 21,7% Power BI 8,7% Infine 4,2% Gearsoft 2,8%

