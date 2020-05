Corona | Vier op tien was nog niet bekend met thuiswerken

Van de Nederlanders die tijdens de coronacrisis actief werken, doet 55% dat vanuit huis. Voor 38% is het de eerste ervaring met thuiswerken: voor de crisis deden zij dat nooit, blijkt uit onderzoek van CASS Business School Londen, IESE Business School Barcelona en HR-dienstenverlener SD Worx.

Er werd in zes landen gekeken naar het aandeel thuiswerkers in loondienst: naast Nederland waren dat België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Gemiddeld werkt 57% thuis. De meeste thuiswerkers bevinden zich in het Verenigd Koninkrijk (65%). Duitsland scoort met 40% het laagst. Daar is zo’n 60% op kantoor blijven werken. ‘De verschillen zijn voor een deel te verklaren door een andere werkcultuur, de verdeling van de sectoren (meer of minder industrie of diensten bijvoorbeeld), de impact van de crisis van land tot land en uiteraard de uiteenlopende richtlijnen van de regering.’

Meer thuiswerken

In Nederland werkte 13% voor de crisis slechts incidenteel thuis en nu vrijwel fulltime. Een kleine minderheid van 4% werkte al dagelijks thuis. ‘De lockdown mobiliseerde dus heel wat bedrijven en hun werknemers om over te schakelen op een andere manier van samenwerken.’ Volgens Annelore Huyghe, professor aan CASS Business School, is het waarschijnlijk dat werken vanuit huis sterker ingeburgerd raakt en dat de toegenomen flexibiliteit en digitalisatie de norm worden. ‘We zullen niet alleen meer mensen vanuit huis zien werken, maar mogelijk ook kantoorlocaties zien verdwijnen, steeds vaker online vergaderen en vermoedelijk ook minder reizen voor het werk.’

Kwart maakt minder uren

Voor de meeste werknemers (68%) is de werktijd thuis gelijk aan die op kantoor. Slechts 8% zegt meer te werken dan gebruikelijk. Gemiddeld wordt er dan 1,8 uur per dag extra gewerkt. Een grotere groep van 24% zegt minder uren te maken: gemiddeld ruim 3 uur korter dan voorheen. ‘Het feit dat er momenteel minder werk is, kan een rol spelen: ook mensen die nog op kantoor aan de slag zijn, besteden gemiddeld 18 minuten minder per dag aan hun werk. Het wennen aan de nieuwe omstandigheden dat het nieuwe werken met zich meebrengt, kan er ook mee te maken hebben. Werknemers die voorheen nooit vanuit huis werkten, besteden dagelijks tot zo’n 42 minuten minder aan werken. Bij hen die het eerder al eens deden, ligt dit op 30 minuten per dag. Het is belangrijk om in het achterhoofd te houden dat het huidige thuiswerken anders is’, aldus professor Jeroen Neckebrouck van IESE Business School. ‘Het betreft geen vrijwillige keuze voor één of enkele dagen per week, maar een plots opgelegde en langdurige situatie.’

Volgens SD Worx-directeur Mark Bloem moeten bedrijven letten op bepaalde spelregels: ‘Enerzijds op juridisch vlak: moet er iets op papier worden gezet, mogen werknemers zelf kiezen wanneer ze werken, moet er een vergoeding betaald worden? Anderzijds moet er ook aandacht zijn voor de mentale gezondheid van de werknemers: geef als werkgever tips aan leidinggevenden en zorg voor betrokkenheid. Duidelijke afspraken en een goede communicatie zorgen ervoor dat thuiswerken zonder problemen en in een sfeer van wederzijds vertrouwen kan plaatsvinden.’