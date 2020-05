Privacywaakhond laat bedrijven lang wachten

Bedrijven die hun privacybewaking willen laten goedkeuren door toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moeten soms jaren wachten. De AP is onderbezet, meldt het FD.

Zo lopen tientallen Nederlandse multinationals vast in hun poging om te voldoen aan de regels rond gegevensbescherming, aldus een rondgang van het dagblad onder advocaten en het bedrijfsleven in Nederland. De nieuwe privacywet AVG geldt inmiddels twee jaar en biedt met name multinationals meer mogelijkheden om de gegevensbescherming binnen het eigen concern te regelen, zodat ze niet elke keer dat data worden gedeeld met buitenlandse dochters aparte regelingen hoeven te treffen.

Maar een niet nader genoemd internationaal werken bedrijf zegt inmiddels al meer dan drie jaar op goedkeuring van de AP te wachten. Dat kan betekenen dat het bedrijf tegen een boete aanloopt, ondanks het geld en de tijd die in de naleving van de AVG zijn gestoken.

De toezichthouder erkent dat er sprake is van wachttijden. Er liggen dossiers van 64 bedrijven met een gemiddelde wachttijd van vijf jaar. In de ondernemerswereld slaat de angst toe dat de trage AP voor buitenlandse bedrijven reden zal zijn om niet naar Nederland te komen. Werkgeversvereniging VNO-NCW vindt dat er meer geld moet komen om de AVG-verzoeken sneller te kunnen afhandelen. ‘Het zijn letterlijk de beste jongetjes van de klas. Lange wachttijden kunnen bedrijven er ook van weerhouden deze inspanningen te plegen. Dat gaat ten koste van de gegevensbescherming in het algemeen.’ Advocaten Alex van der Wolk en Lokke Moerel zeggen dat de AP bedrijven ook moet helpen met hun eigen inspanningen voor privacy en dat daar meer geld voor vrijgemaakt moet worden. KPMG doet momenteel onderzoek naar het benodigde AP-budget, dat op € 18 miljoen per jaar staat.

Ook elders krappe bezetting

De krappe bezetting is een probleem dat ook in andere landen speelt bij de toezichthouders. Klachten over flitshandel in data – bij wet verboden – liggen al tijden op het bureau van de Ierse toezichthouder. En juist in Ierland staan de Europese hoofdkantoren van grote databedrijven als Google en Facebook. Hun verdienmodel is nog hetzelfde als voor de invoering van de AVG: data van bezoekers verkopen aan adverteerders. Maar een partij als Google aanpakken betekent direct dat een privacytoezichthouder geen capaciteit meer heeft om zich met andere zaken bezig te houden.

Bron: FD