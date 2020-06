Corona | Toch tijdelijke overbruggingsregeling flexwerkers

Minister Koolmees heeft het UWV de opdracht gegeven om over te gaan tot invoering van de tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA), schrijft hij aan de Tweede Kamer. Het kabinet meldde onlangs nog weinig te voelen voor invoering van de TOFA. Flexibele arbeidskrachten die aan de voorwaarden voldoen kunnen straks een tegemoetkoming van € 550 bruto per maand krijgen over de maanden maart, april en mei.

De tijdelijke overbruggingsregeling is weliswaar uitvoerbaar maar kent grote nadelen, concludeerde het kabinet onlangs. Op verzoek van de Tweede Kamer was de regering op zoek was gegaan naar een tijdelijke en uitvoerbare oplossing voor flexwerkers die werkloos zijn geworden en niet voldoen aan de voorwaarden voor WW of bijstand.

Motie Kamer

De Kamer nam echter dinsdag een motie aan van PvdA en D66 waaruit blijkt dat een meerderheid in de Kamer invoering van de TOFA wenselijk acht. Het kabinet gaat daarom nu alsnog overstag. Koolmees heeft het UWV formeel de opdracht gegeven om over te gaan tot invoering ervan. De regeling zal zo snel mogelijk in de Staatscourant worden gepubliceerd. Invoeringstermijn

Het UWV streeft ernaar het aanvraagloket op 22 juni a.s. te openen en gedurende drie weken open te stellen. Of het loket daadwerkelijk op 22 juni open kan, is pas met zekerheid te zeggen op 19 juni a.s., namelijk als het UWV zijn systemen heeft ingeregeld en getest. Mocht dan blijken dat invoering toch niet op 22 juni haalbaar is, dan zal de minister de Kamer daarover informeren.

Grotere doelgroep

In de motie roept de Kamer de regering op de doelgroep van de regeling te vergroten. De grootte van de doelgroep wordt in belangrijke mate bepaald door het drempelbedrag zoals Koolmees dat in zijn brief van 20 mei jl. heeft beschreven: het vereiste dat een werknemer in februari 2020 minstens € 500 bruto aan loon moet hebben verdiend om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming. Ter uitvoering van de motie zal Koolmees het drempelbedrag verlagen tot € 400 bruto. Hiermee kan een grotere groep werkenden, waaronder studenten, de tegemoetkoming aanvragen. De motie roept ook op tot het hanteren van een tegemoetkomingsbedrag dat past bij de hoogte van het drempelbedrag. De minister heeft daarom besloten de hoogte van de tegemoetkoming vast te stellen op € 550 bruto per maand, in plaats van € 600 per maand, over de maanden maart, april en mei. Deze hoogte sluit beter aan bij het drempelbedrag van € 400 en zorgt ervoor dat er niet een te grote groep ontstaat die een hogere tegemoetkoming krijgt dan men voorheen zelf verdiende, meldt Koolmees. In lijn met de aangepaste hoogte zal ook het maximuminkomen over april worden vastgesteld op € 550 bruto. Mensen die in april meer verdienden, komen niet in aanmerking voor de TOFA.

Uitgaven

De uitgaven aan deze regeling worden geraamd op circa € 0,2 miljard (inclusief uitvoeringskosten). Dit betreft een grove inschatting, omdat er geen goede empirische gegevens beschikbaar zijn over de omvang van de groep die in aanmerking komt.

Fiscale behandeling

De TOFA-tegemoetkoming is een compensatie voor gederfd loon en heeft de vorm van een eenmalige bruto tegemoetkoming. De tegemoetkoming wordt behandeld als loon, wordt ook als zodanig belast en vormt inkomen voor toeslagen. De tegemoetkoming zal bij wet met terugwerkende kracht worden aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking en het UWV zal daarbij worden aangewezen als inhoudingsplichtige, zodat het UWV loonheffing kan inhouden.

Vanwege de korte implementatietermijn is het voor het UWV niet uitvoerbaar om op basis van een uitvraag bij de aanvrager wel of niet algemene heffingskorting toe te passen. Het UWV zal daarom, in afwijking van artikel 23, eerste en tweede lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, in beginsel bij alle TOFA-tegemoetkomingen de algemene heffingskorting toepassen. Ook dit zal met terugwerkende kracht bij wet worden geregeld. Het in beginsel toepassen van de algemene heffingskorting kan ertoe leiden dat gerechtigden bij moeten betalen op de aanslag inkomstenbelasting als blijkt dat de algemene heffingskorting bij twee inhoudingsplichtigen is toegepast.

Kamerbrief invoering tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten