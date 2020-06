Corona | Staatssecretaris kijkt naar tijdelijke BTW-verlaging

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën wil onderzoeken of de BTW op de dagelijkse boodschappen kan worden verlaagd. De staatssecretaris zegt dat het verlagen van de BTW ‘typisch zo’n maatregel is waar je naar kijkt in crisistijd’. Maar er staat nog ‘heel veel meer’ op zijn lijstje. ‘Deze staat in de top 10 of top 20’, citeert de NOS.

Duitsland

De opmerkingen van de staatssecretaris waren naar aanleiding van het besluit in Duitsland om de BTW op dagelijkse boodschappen een half jaar lang te verlagen, als onderdeel van een steunpakket ter waarde van 130 miljard euro. De maatregel is bedoeld om ondernemers in coronatijd een steuntje in de rug te geven.

Haken en ogen

Vijlbrief ziet nog wel veel haken en ogen aan de maatregel. Een tijdelijke BTW-verlaging zou voor de Belastingdienst lastig uitvoerbaar zijn. ‘Maar ik wil er wel naar kijken, het staat op mijn lijstje. Alles wat bijdraagt aan herstel, daar kijken we naar.’

Bron: NOS