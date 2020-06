Duitsland geeft recordbedrag aan noodsteun

De Duitse regering gaat de economie stimuleren met een steunpakket ter waarde van 130 miljard euro. De belangrijkste maatregel is de tijdelijke verlaging van de btw. Daarover bereikte de Duitse coalitie woensdagavond laat een akkoord.

Lagere btw

Van 1 juli tot en met 31 december 2020 gaat het belangrijkste tarief voor de BTW omlaag van 19% naar 16%. Het lage btw-tarief wordt 5%. (is nu 7%). Op deze manier profiteren alle bedrijven en consumenten van deze belastingkorting. Burgers en bedrijven krijgen bovendien korting op hun stroomrekening en gezinnen krijgen eenmalig een toelage van €300 per kind. Doel is de consumptieve uitgaven te stimuleren.

200 mrd extra schuld

In maart kwam de Duitse regering met een steunpakket dat nog aanzienlijk groter is, 750 miljard, maar toen ging het vooral om garanties en leningen. Om dat pakket te kunnen financieren, gaf de Bondsdag voor het eerst sinds jaren goedkeuring om €156 mrd nieuwe schulden aan te gaan. Inmiddels is duidelijk dat er meer nodig is, namelijk €200 mrd. De Duitse economie krimpt dit jaar naar verwachting met 6,3%. Dat zou betekenen dat Duitsland in de grootste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog terechtkomt.

Bron: ANP.