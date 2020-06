KPMG: indammen corona scheelt economie ruim 100 miljard

Het kabinet moet het test- en opsporingsbeleid rondom het coronavirus aanscherpen, vinden KPMG en de Vrije Universiteit. Met een sterker op indammen gerichte strategie kan de Nederlandse economie meer dan € 100 miljard besparen, concluderen ze na onderzoek.

KPMG analyseerde samen met de Vrije Universiteit de voor- en nadelen van een indam- en een groepsimmuniteit-strategie. Indammen biedt tegenover groepsimmuniteit significante voordelen voor zowel economie als volksgezondheid, concludeerden zij. “Een indamstrategie levert in de jaren tot 2022 een bedrag van € 123 miljard op voor de Nederlandse economie”, zegt David Ikkersheim, arts, bedrijfskundige en partner bij KPMG Health. “Dit staat gelijk aan 3,1% van het bruto binnenlands product (BBP) in 2022. Als andere Europese landen ook meedoen met deze strategie loopt dit nog veel verder op. Ook voorkomen we met een indamstrategie mogelijk zo’n 50.000 Covid-19-doden.”

De huidige strategie in Nederland moet duidelijker worden gecommuniceerd, vindt KPMG. “Het kabinet hanteert vooral het begrip ‘maximale controle’ als het gaat om het indammen van het coronavirus, terwijl zowel het RIVM als de GGDs gezien verschillende interviews en de – tot nu toe – suboptimale opzet van het testen en bron- en contactonderzoek lijken vast te houden aan een strategie van het opbouwen van groepsimmuniteit.”

Vertrouwen terugwinnen

De manier waarop nu wordt getest en bron- en contactopsporing wordt toegepast, gaat geen reproductiegetal lager dan 1 opleveren, verwachten de onderzoekers. Met de huidige opzet daalt die R-factor wel met 0,15, maar meer inzetten op indammen kan een factor 0,40 winst opleveren. “Daarmee kun je duurzaam onder de 1 zitten en zou het virus tot enkele besmettingen per dag terugbrengen”, aldus gezondheidseconoom Xander Koolman (VU). “Dit is de beste manier om eventuele toekomstige lockdowns te voorkomen, en het consumenten- en producentenvertrouwen terug te winnen.”

Nu of nooit

Volgens VU en KPMG is het een kwestie van nu of nooit. Het aantal besmettingen per dag staat op enkele honderden. “Hierbij is wel een aantal acties noodzakelijk. Het kabinet, het RIVM en het Outbreak Management Team moeten zich voluit uitspreken voor een indammingsstrategie. Dat is een strategie waarmee de reproductie getal duurzaam kleiner dan 1 is. Belangrijke kanttekening hierbij is dat het gaat om een doelstelling en geen resultaatsverplichting. Hiervoor zijn de onzekerheden rondom het virus simpelweg te groot. Daarnaast gaat Nederland door met het stap voor stap openen van de economie conform de routekaart van het kabinet.”

Scherper testen en opsporen

Een belangrijke maatregel die de kansen op indammen vergroot, is het aanscherpen van het testprotocol en daaraan gelieerd het bron- en contactonderzoek. “Tests moeten realtime online worden ingepland in plaats van via een telefoonnummer. Ook moeten testuitslagen sneller beschikbaar komen, binnen 24 uur, of liever nog binnen 8 uur zoals in andere landen. Van groot belang is ook dat er een uitgebreide informatiecampagne voor publiek en werkgevers wordt opgezet om het belang van testen – juist ook bij lichte klachten – te onderstrepen. En het totale bron- en contactonderzoek moet binnen vier dagen na het aanvragen van de test zijn afgerond en er moet ingezet worden op het opsporen van minimaal 80% van de contacten.” Met verplicht testen op Schiphol kan daarnaast het aantal besmettingen uit het buitenland worden beperkt. “Nog veel beter is het om de indamstrategie af te stemmen in Europees verband, zodat je dit niet voor Europeanen hoeft te doen.”