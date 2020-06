‘Explosieve’ management letter Ipa-Acon blijkt plofje

Hoe explosief is de management letter van accountant Ipa-Acon die het gemeentebestuur niet wil vrijgeven? Die vraag speelde deze week in Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Vandaag kwam het antwoord.

Strijd beslist

Al maanden is het onrustig in de gemeentepolitiek van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo, samen de BUCH-gemeenten. Het draait om een interne analyse – een management letter – die accountant Ipa-Acon in december heeft opgesteld over werkprocessen en financiën. Het BUCH-bestuur verzette zich de afgelopen maanden tegen het vrijgeven van het document. Daarmee werden speculaties gevoed dat de accountant een waslijst aan onregelmatigheden zou hebben ontdekt. Bestuurders en gemeenteraad zetten de hakken in het duinzand en voerden hun strijd. Die is vandaag in het voordeel van de raadsleden beslist.

WOB-procedure

Maandag weigerde het BUCH-bestuur de management letter nog te openbaren. Deze was immers voor ‘intern gebruik’. Bij andere gemeenschappelijke regelingen – want dat is de BUCH – worden dergelijke brieven ook niet met de gemeenteraden gedeeld, luidde een argument. En men had toch een samenvatting gekregen? Aan het eind van een tumulteuze raadsvergadering weigerden een aantal partijen in Heilo in te stemmen met het goedkeuren van de jaarrekening van de BUCH over 2019. Een van de raadsleden startte een WOB-procedure om de management letter in handen te krijgen.

Gewoon goedkeuring

Vandaag is het stuk alsnog vrijgegeven. En waar was nu alle heibel om te doen? In de management letter (van 10 december 2019) is Ipa-Acon licht kritisch over de rechtmatigheid van bedragen en de werkprocessen. Er staat in dat bij een tussenonderzoek ’in beperkte mate (rechtmatigheids)fouten en onzekerheden’ zijn geconstateerd. ‘Op voorhand kunnen wij nu nog niet bepalen of bij de eindejaarscontroles de voorgeschreven goedkeuringstoleranties zullen worden overschreden.’ De accountant gaf in het eindrapport over 2019, dat eind maart werd opgemaakt, overigens gewoon zijn goedkeuring aan de jaarrekening. Die geeft ’een getrouw beeld’ en baten en lasten zijn rechtmatig tot stand zijn gekomen, heette het.

Bedrijfsvoering

Veel spannender wordt het niet in de BUCH-gemeenten. Meest interessant is nog de vraag waarom het bestuur zo moeilijk deed over openbaar making van de management letter. De bedrijfsvoering, waar dit soort management letters betrekking op hebben, is weliswaar een taak van het College. Maar iedereen begrijpt dat tekortkomingen in de bedrijfsvoering meteen invloed hebben op het reilen en zeilen van de gemeente. En dan komt de gemeenteraad in beeld, die immers een controlerende en toezichthoudende taak heeft. ‘Intern = extern’ luidt een wet in de communicatie. Maar die regel geldt in dit geval ook voor de gemeentepolitiek. Hoe raadsleden de nu vrijgegeven management letter moeten lezen, legt PwC’er Martine Koedijk in dit artikel uit.